بحث مشاريع النقل في الزرقاء وإنشاء مركز انطلاق موحد

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عمان 15كانون الثاني (بترا)- بحث مدير عام هيئة النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات، واقع قطاع النقل في محافظة الزرقاء والمشاريع التي ستنفذ في المرحلة المقبلة ومنها انشاء مركز انطلاق موحد.

وقال الوريكات خلال لقائه محافظ الزرقاء حسن الجبور بحضور مدير مديرية الدراسات المهندسة تمارا الهريمي، ومديرة مكتب هيئة تنظم النقل البري في الزرقاء لبنى عبد الهادي، ان الهيئة تقدمت بمقترح دراسة من الجهة الاستشارية لمشروع حافلات التردد السريع ضمن مسارات الخطة التشغيلية للمشروع بين عمان والزرقاء لخدمة طلبة الجامعة الهاشمية من مواقع في العاصمة عمان، ومن محافظة الزرقاء (مركز الانطلاق الموحد الجديد) واستخدام البنية التحتية لمشروع حافلات التردد السريع.

وبحسب بيان للهيئة أشار الوريكات الى أن المقترح يتضمن اضافة محطة على مسار الخط المقترح لخدمة مدينة المجد ومناطق جبل طارق واليوبيل الذهبي في الزرقاء، على ان تقوم الشركة الاستشارية بدراسة المقترحات فنياً ومالياً، لافتا الى ان هذا المقترح سينعكس ايجاباً على الخدمات المقدمة للطلبة في حال تم اعتماده.

وقالت الهيئة ان العمل يجري حاليًا على إنشاء "مركز انطلاق موحد" في محافظة الزرقاء، بالتشاركية مع القوات المسلحة الأردنية، حيث تم طرح عطاء التصميم وإحالته على احدى الشركات الهندسية الاستشارية، مبيناً ان الهدف من بناء هذا المشروع هو توحيد جميع خطوط النقل الداخلية والرئيسية والتي كانت في مركزي انطلاق ووصول واحد، وأن يكون محاذيا لمشروع محطة الباص السريع ليحقق التكاملية معه، حيث ستقدم القوات المسلحة لهذه الغاية أرضا بمساحة"60" دونما، وستقوم الهيئة بإنشاء المجمع وبكلفة تقديرية 10 ملايين دينار بمواصفات عالمية من حيث التصميم والبناء والتشغيل، وبما يؤدي إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وشبكة الخطوط التي يخدمها في محافظة الزرقاء.

كما بحث الرويكات خلال لقائه رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، مشروع النقل الحضري في المحافظة وتخصيص ساحات المبيت للحافلات وتسريع الاجراءات التي يسير بها المشروع، وانشاء شركة نقل تابعة لبلدية الزرقاء، مشيرا الى ان البلدية شريكة في تشغيل المشروع وستقوم بتوفير ساحة المبيت وتأهيل المسارات لخطوط النقل الحضري.

--(بترا)

ن ش/اح

15/01/2024 14:53:48