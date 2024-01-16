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نقاشات الحرب والمخطوفين تفجر خلافات حادة في مجلس الحرب الإسرائيلي

1/16/2024 3:35:39 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

15 كانون الثاني (بترا) يحيى مطالقة- وصلت الخلافات بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي نقطة الغليان حول أهم القرارات المتعلقة بالحرب بعد التسريبات والإحاطات التي أعلنت في الأيام الأخيرة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن شخصيات سياسية بارزة، أن العلاقة بين وزير الجيش يوآف غالانت، وعضو مجلس الحرب الوزير غادي آيزنكوت، أصبحت مشحونة أكثر فأكثر، لافتة الى أن الأمر يتعلق أيضاً بالاختلافات في النهج فيما يتعلق بسير القتال.
وبحسب مصادر سياسية، يؤكد آيزنكوت أن الهدف الأول والأسمى هو إعادة المختطفين حتى وإنْ تتطلب ذلك "وقفا مؤقتا للحرب على غزة".
ونفى مقربون من آيزنكوت أنه يسعى إلى إنهاء الحرب، فسي حين يؤكد حزب "المعسكر الرسمي" أن موقفه يقضي بأن عودة المختطفين تأتي أولا.
وفي مقابل آيزنكوت يقف غالانت، الذي يتزعم موقفا مفاده أن الحرب على غزة يجب أن تستمر، وأنه يجب عدم السعي إلى التوصل إلى اتفاق حتى يصبح وضع حماس أكثر صعوبة.
وبين هذا وذاك برزت شكوك وادعاءات بإحاطات واتهامات متبادلة بين آيزنكوت وغالانت، بحسب مصادر سياسية مطلعة تقول مصادر سياسية مطلعة على ما يجري، إن هذه الخلافات التي يشارك فيها المعسكر الرسمي في مجلس الوزراء قد تصل إلى حد الانفجار.
يذكر أن العلاقة بين نتنياهو وغالانت تتسم بالتوتر أيضا، حيث منع نتنياهو الأخير من مناقشة مسألة الرهائن مع رئيس الموساد ديفيد بارنيع بشكل فردي، بذريعة أن مجلس الوزراء الحربي هو الهيئة التي تحدد السياسة وتقرر بشأن مسألة الرهائن والمفقودين.
وبحسب مصادر عسكرية إسرائيلية، فإن التصدعات في العلاقة بين نتنياهو وغالانت لا تزال ظاهرة رغم الادعاء بأنهما يعملان بشكل متناغم. وتشير التقارير إلى أن غالانت ضغط بشدة لشن حرب على حزب الله في لبنان في بداية الحرب على غزة، لكن نتنياهو أحبط المحاولة.
--(بترا)
رصد/ ي م/اح
15/01/2024 14:35:23

MENAFN16012024000117011021ID1107725501

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