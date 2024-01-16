يوم طبي مجاني في لواء بني كنانة غداً

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 15 كانون الثاني (بترا)- تنظم جامعة العلوم والتكنولوجيا والاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب بالتعاون مع بلدية اليرموك، غداً الثلاثاء، يوما طبيا مجانيا في مدرسة قرية السيلة الثانوية للبنات بلواء بني كنانة شمالي إربد.

ويشتمل اليوم الطبي الذي يقام من 10 صباحاً وحتى 2.30 بعد الظهر، على تقديم استشارات طبية وفحوصات مجانية، ضمن اختصاصات الطب العام والباطنية والجراحة والأطفال والجلدية والمسالك البولية وطب العيون، إضافة إلى فحوصات سرطان الثدي والدم.

--(بترا)

أ غ/م ف/ف ق

15/01/2024 14:32:23

