يوم طبي مجاني في لواء بني كنانة غداً
التاريخ
1/16/2024 3:35:39 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 15 كانون الثاني (بترا)- تنظم جامعة العلوم والتكنولوجيا والاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب بالتعاون مع بلدية اليرموك، غداً الثلاثاء، يوما طبيا مجانيا في مدرسة قرية السيلة الثانوية للبنات بلواء بني كنانة شمالي إربد.
ويشتمل اليوم الطبي الذي يقام من 10 صباحاً وحتى 2.30 بعد الظهر، على تقديم استشارات طبية وفحوصات مجانية، ضمن اختصاصات الطب العام والباطنية والجراحة والأطفال والجلدية والمسالك البولية وطب العيون، إضافة إلى فحوصات سرطان الثدي والدم.
--(بترا)
أ غ/م ف/ف ق
15/01/2024 14:32:23
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