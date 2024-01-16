الطاقة: انخفاض أوكتان 90 وارتفاع أوكتان 95 والسولار والكاز عالميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 كانون الثاني (بترا)- انخفض سعر البنزين أوكتان 90، فيما ارتفع سعر أوكتان 95، والسولار والكاز في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من كانون الثاني الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الأول من الشهر ذاته.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية التي أعلنتها اليوم الاثنين، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني من كانون الثاني سعرا بلغ 741.4 دولار للطن، مقارنة مع 742.8 دولار معدل سعره في الأسبوع الأول، بنسبة انخفاض بلغت 0.2 بالمئة.
وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 783.4 دولار للطن، مقابل 779.9 دولار المسجل في الأسبوع الأول، بنسبة ارتفاع بلغت 0.5 بالمئة.
وارتفع سعر السولار من 706 دولارات إلى 717.1 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 1.6 بالمئة، وارتفع سعر الكاز من 765.4 إلى 777.6 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 1.6 بالمئة.
كما انخفض سعر زيت الوقود من 447.5 إلى 428.8 دولار للطن، بنسبة انخفاض 4.2 بالمئة، فيما ارتفع سعر الغاز البترولي المسال من 617.5 دولار للطن في كانون الأول الماضي إلى 627.5 دولار للطن في كانون الثاني الحالي بنسبة 1.6 بالمئة.
من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من كانون الثاني الحالي ليصبح 78.8 دولار للبرميل، مقارنة مع 76.9 دولار معدل سعره في الأسبوع الأول بنسبة ارتفاع بلغت 2.4 بالمئة.
--(بترا)
م ف/ ن ح/ ف ج
15/01/2024 14:27:29
MENAFN16012024000117011021ID1107725498
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