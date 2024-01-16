الطاقة: انخفاض أوكتان 90 وارتفاع أوكتان 95 والسولار والكاز عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا)- انخفض سعر البنزين أوكتان 90، فيما ارتفع سعر أوكتان 95، والسولار والكاز في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من كانون الثاني الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الأول من الشهر ذاته.

وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية التي أعلنتها اليوم الاثنين، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني من كانون الثاني سعرا بلغ 741.4 دولار للطن، مقارنة مع 742.8 دولار معدل سعره في الأسبوع الأول، بنسبة انخفاض بلغت 0.2 بالمئة.

وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 783.4 دولار للطن، مقابل 779.9 دولار المسجل في الأسبوع الأول، بنسبة ارتفاع بلغت 0.5 بالمئة.

وارتفع سعر السولار من 706 دولارات إلى 717.1 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 1.6 بالمئة، وارتفع سعر الكاز من 765.4 إلى 777.6 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 1.6 بالمئة.

كما انخفض سعر زيت الوقود من 447.5 إلى 428.8 دولار للطن، بنسبة انخفاض 4.2 بالمئة، فيما ارتفع سعر الغاز البترولي المسال من 617.5 دولار للطن في كانون الأول الماضي إلى 627.5 دولار للطن في كانون الثاني الحالي بنسبة 1.6 بالمئة.

من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من كانون الثاني الحالي ليصبح 78.8 دولار للبرميل، مقارنة مع 76.9 دولار معدل سعره في الأسبوع الأول بنسبة ارتفاع بلغت 2.4 بالمئة.

--(بترا)

م ف/ ن ح/ ف ج

15/01/2024 14:27:29