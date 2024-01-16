الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير المغربي

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير المغربي
التاريخ
1/16/2024 3:35:36 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 كانون الثاني (بترا)- تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الإثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفير المملكة المغربية الشقيقة، فؤاد أخريف، سفيراً معتمداً ومقيماً لدى المملكة.
--(بترا)
ص خ/رق
15/01/2024 14:19:43
MENAFN16012024000117011021ID1107725497
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