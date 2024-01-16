مسيرة تقتل جنديا إسرائيليا ظنا أنه فلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا)-قتلت قوات الاحتلال بواسطة مسيرة اليوم الاثنين، جنديا إسرائيليا ظنا انه فلسطيني عند عودته إلى السياج الأمني بعد دخوله غزة للمشاركة بالقتال.

وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إلى أن المسيرة أطلقت النار على الإسرائيلي قبل أن تكشف عن هويته ظنا أنه فلسطيني.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم 101، بقصف جوي ومدفعي مكثف، لعدة مناطق في القطاع.

--(بترا)

رصد/رس

15/01/2024 13:51:52