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وزير الأشغال يبحث والصندوق السعودي للتنمية مشاريع القطاع التعليمي

1/16/2024 3:35:33 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا)- بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الإثنين، سبل تعزيز آفاق التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية.
وثمن أبو السمن، خلال اجتماعه في الوزارة بوفد الصندوق السعودي للتنمية برئاسة المهندس عبدالله الصهيل بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، دعم الصندوق المستمر لتمويل العديد من المشاريع في الأردن، مؤكدا استعداد الوزارة لتعزيز التعاون مع الصندوق وتذليل أي عائق يواجه سير الأعمال في المشاريع التي يمولها.
كما أشاد أبو السمن بدعم الصندوق السعودي لمشاريع الابنية التي تخدم القطاع التعليمي، والتي تسهم بتجويد العملية التعليمية وحل مشكلة اكتظاظ الطلبة في المدارس.
واستمع ابو السمن ووفد الصندوق الى عرض قدمته مديرة إدارة الأبنية في الوزارة المهندسة سهير برقان حول مشاريع الأبنية المدرسية المنفذة او التي يتم تنفيذها، والممولة من الصندوق السعودي للتنمية، والبالغة 16 بناء مدرسيا جديدا منها 5 مشاريع قيد التنفيذ و11 مشروع قيد الإحالة وبقيمة اجمالية بلغت نحو 34 مليون دينار.
وحضر الاجتماع من الصندوق السعودي للتنمية خالد الشريف ومشاري العواد وواف السند، وناصر الزعبي من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
- -(بترا)
م ح/ م ف/اح
15/01/2024 13:05:04

MENAFN16012024000117011021ID1107725494

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