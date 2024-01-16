وزير الأشغال يبحث والصندوق السعودي للتنمية مشاريع القطاع التعليمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 كانون الثاني (بترا)- بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الإثنين، سبل تعزيز آفاق التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية.
وثمن أبو السمن، خلال اجتماعه في الوزارة بوفد الصندوق السعودي للتنمية برئاسة المهندس عبدالله الصهيل بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، دعم الصندوق المستمر لتمويل العديد من المشاريع في الأردن، مؤكدا استعداد الوزارة لتعزيز التعاون مع الصندوق وتذليل أي عائق يواجه سير الأعمال في المشاريع التي يمولها.
كما أشاد أبو السمن بدعم الصندوق السعودي لمشاريع الابنية التي تخدم القطاع التعليمي، والتي تسهم بتجويد العملية التعليمية وحل مشكلة اكتظاظ الطلبة في المدارس.
واستمع ابو السمن ووفد الصندوق الى عرض قدمته مديرة إدارة الأبنية في الوزارة المهندسة سهير برقان حول مشاريع الأبنية المدرسية المنفذة او التي يتم تنفيذها، والممولة من الصندوق السعودي للتنمية، والبالغة 16 بناء مدرسيا جديدا منها 5 مشاريع قيد التنفيذ و11 مشروع قيد الإحالة وبقيمة اجمالية بلغت نحو 34 مليون دينار.
وحضر الاجتماع من الصندوق السعودي للتنمية خالد الشريف ومشاري العواد وواف السند، وناصر الزعبي من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
- -(بترا)
م ح/ م ف/اح
15/01/2024 13:05:04
MENAFN16012024000117011021ID1107725494
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