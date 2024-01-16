اختتام ورشة حول الاعتمادات الدولية في جامعة الزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 15 كانون الثاني (بترا)- اختتمت اليوم الاثنين، ورشة العمل التي نظمتها جامعة الزرقاء بالتعاون مع جامعة روح القدس اللبنانية، والتي هدفت إلى مناقشة قضايا الاعتمادات الدولية والتقدم لها، واستمرت يومين متتاليين.

وحضر الورشة رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي، ونواب الرئيس وعمداء الكليات وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، ونائب رئيس جامعة روح القدس اللبنانية الدكتور نعيم العويني، ومساعد الرئيس لشؤون الجودة والاعتمادات الدولية الدكتورة فاتن حاج، حيث عقدت خلال اليومين اجتماعات دورية مع عمداء الكليات لمناقشة الاعتمادات الدولية على مستوى الجامعتين لزيادتها، بما سيسهم في ضمان الجودة وزيادة التميز في البرامج الأكاديمية.

وبين الرمحي، أن هذه المناقشات ستزيد من حصول الجامعة وكلياتها على الاعتمادات الدولية التي ستعزز مكانة الجامعة العلمية، وتعزز من كفاءة مخرجاتها التعليمية.

وجال رئيس وأعضاء وفد جامعة روح القدس اللبنانية، عقب اختتام أعمال الورشة اليوم، في مرافق الجامعة المتضمنة وحدة المكتبة ووحدة التحكم والسيطرة ومركز الحاسوب وجمعية الحاسبات والمعلومات ومركز الأبحاث الصيدلانية ومركز أبحاث الطاقة وكلية طب الأسنان وإذاعة لقاء FM.

-- (بترا)

ع ض/أ م/ب ط

15/01/2024 12:30:50