اختتام ورشة حول الاعتمادات الدولية في جامعة الزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 15 كانون الثاني (بترا)- اختتمت اليوم الاثنين، ورشة العمل التي نظمتها جامعة الزرقاء بالتعاون مع جامعة روح القدس اللبنانية، والتي هدفت إلى مناقشة قضايا الاعتمادات الدولية والتقدم لها، واستمرت يومين متتاليين.
وحضر الورشة رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي، ونواب الرئيس وعمداء الكليات وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، ونائب رئيس جامعة روح القدس اللبنانية الدكتور نعيم العويني، ومساعد الرئيس لشؤون الجودة والاعتمادات الدولية الدكتورة فاتن حاج، حيث عقدت خلال اليومين اجتماعات دورية مع عمداء الكليات لمناقشة الاعتمادات الدولية على مستوى الجامعتين لزيادتها، بما سيسهم في ضمان الجودة وزيادة التميز في البرامج الأكاديمية.
وبين الرمحي، أن هذه المناقشات ستزيد من حصول الجامعة وكلياتها على الاعتمادات الدولية التي ستعزز مكانة الجامعة العلمية، وتعزز من كفاءة مخرجاتها التعليمية.
وجال رئيس وأعضاء وفد جامعة روح القدس اللبنانية، عقب اختتام أعمال الورشة اليوم، في مرافق الجامعة المتضمنة وحدة المكتبة ووحدة التحكم والسيطرة ومركز الحاسوب وجمعية الحاسبات والمعلومات ومركز الأبحاث الصيدلانية ومركز أبحاث الطاقة وكلية طب الأسنان وإذاعة لقاء FM.
-- (بترا)
ع ض/أ م/ب ط
15/01/2024 12:30:50
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