اليرموك تُقر تعليمات جديدة لحوافز النشر العلمي

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 15 كانون الثاني (بترا)- قرر مجلس العمداء في جامعة اليرموك، في جلسته التي عقدها أخيرا برئاسة رئيس الجامعة/ رئيس المجلس الدكتور إسلام مسّاد، الموافقة على تعليمات حوافز النشر العلمي في الجامعة رقم (1) لسنة 2024.

وقال مسّاد، إن إقرار هذه التعليمات يأتي في إطار سعي الجامعة المستمر لرفع سمعتها وتحسين أدائها في مختلف التصنيفات العالمية، وتهدف إلى الارتقاء بنوعية مخرجات البحث العلمي في الجامعة، وتحفيز الباحثين من خلال تقديم حوافز تشجيعية لقاء النشر العلمي في المجلات العالمية المتميزة، ونشر الكتب في دور النشر العالمية، وبراءات الاختراع.

ووصف التعليمات الجديدة بالقفزة النوعية، لتشجيع الباحثين المتميزين على جهودهم البحثية والنشر في مجلات عالمية مرموقة، الأمر الذي سينعكس على سمعة الجامعة وتصنيفاتها العالمية.

وأضاف أن الجامعة من خلال هذه التعليمات، تشجع باحثيها وطلبتها على الانخراط بأعمال بحثية مع المؤسسات العالمية المرموقة، مبينا أن "اليرموك" خصصت حوافز إضافية نحو 40 بالمئة للأبحاث المُقدمة نتيجة تعاون بحثي مع مؤسسات وجامعات عالمية ودولية، ممن يحصدون مراتب متقدمة في مختلف التصنيفات العالمية.

وأشار مسّاد، إلى تخصيص حوافز إضافية أخرى بنحو 40 بالمئة للأبحاث في التخصصات الإنسانية التي تُكتب باللغة الإنجليزية، ما يُجسد إيمان الجامعة بضرورة وأهمية تسهيل وصول الأبحاث، التي تعكس قيم وثقافات المجتمع الأردني، إلى جميع الباحثين حول العالم، وخصوصا المتخصصة في العلوم التربوية والشرعية.

وشدد على أن "اليرموك" ومن خلال هذه التعليمات، تعكس فلسفة رسالتها القائمة على التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، من خلال بحث علمي رصين قابل للتحول إلى منتجات صناعية تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز من سمعتها وسمعة الجامعات الأردنية، وذلك بتخصيص حوافز مجزية لقاء تسجيل براءات الاختراع العالمية عن طريقها.

وكشف عن تخصيص الجامعة، ولأول مرة من خلال هذه التعليمات، حوافز استثنائية للنشر في مجلتي (العلوم والطبيعة) المرموقتين، وأخرى للطلبة وللباحثين من خارج الجامعة كأساتذة زائرين وأساتذة شرف ومحاضرين غير متفرغين.

في ذات السياق، أكد عميد البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور محمد الزبيدي، أن هذه التعليمات جاءت بعد دراسة مستفيضة لحوافز النشر العلمي في الجامعات الأردنية، مبينا أنه وبإقرار هذه التعليمات أصبحت جامعة اليرموك من بين أعلى الجامعات الأردنية تشجيعا للباحثين، من أساتذتها وطلبتها.

-- (بترا)

ع ع/أ م/ب ط

15/01/2024 12:28:36