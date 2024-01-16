مستوطنون يستولون على كهوف البادية الشرقية في بيت لحم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 15 كانون الثاني (بترا) - استولى مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الاثنين، على كهوف البادية الشرقية في محافظة بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية في بيان، بأن مجموعة من المستوطنين استولت على كل الكهوف الواقعة في البادية الشرقية والتي تضم بريات تقوع، والرشايدة، وكيسان، وزعترة، وبيت تعمر، حيث يقدر عددها بالعشرات، وشرعوا في أعمال الترميم، ووضع أثاث، وكل مستلزمات الحياة اليومية، وتحويلها إلى أماكن للمبيت.
وأضاف بريجية "أن الاستيلاء على الكهوف جاء بعد إجبار أصحابها على تركها، بهدف تحويل البادية إلى منطقة سياحية استعمارية واستيطانية"، مشيرا إلى إطلاق حملة لتشجيع المستعمرين على القدوم والمبيت، من خلال نشر فيديوهات على صفحات التواصل الاجتماعي.
وقال "إن هذا الإجراء التعسفي يعني الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي وحرمان التمدد العمراني".
كما اقتحم مستوطنون مسلحون، قرية بورين جنوب مدينة نابلس، وهاجموا منازل وأحرقوا عددا من مركبات المواطنين الفلسطينيين في القرية.
وأفاد مجلس قروي بورين في بيان، باقتحام مجموعة مسلحة وكبيرة من المستوطنين المتطرفين أطراف قرية بورين، ومهاجمتهم لعدد من المنازل وترويع أصحابها.
كما أحرق المستوطنون عددا من المركبات وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل القرية تدعو لتهجير وقتل الفلسطينيين.
-- (بترا)
م . ف/ب ط
15/01/2024 12:04:48
MENAFN16012024000117011021ID1107725489
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