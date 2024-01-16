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مستوطنون يستولون على كهوف البادية الشرقية في بيت لحم

1/16/2024 3:35:26 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 15 كانون الثاني (بترا) - استولى مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الاثنين، على كهوف البادية الشرقية في محافظة بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية في بيان، بأن مجموعة من المستوطنين استولت على كل الكهوف الواقعة في البادية الشرقية والتي تضم بريات تقوع، والرشايدة، وكيسان، وزعترة، وبيت تعمر، حيث يقدر عددها بالعشرات، وشرعوا في أعمال الترميم، ووضع أثاث، وكل مستلزمات الحياة اليومية، وتحويلها إلى أماكن للمبيت.
وأضاف بريجية "أن الاستيلاء على الكهوف جاء بعد إجبار أصحابها على تركها، بهدف تحويل البادية إلى منطقة سياحية استعمارية واستيطانية"، مشيرا إلى إطلاق حملة لتشجيع المستعمرين على القدوم والمبيت، من خلال نشر فيديوهات على صفحات التواصل الاجتماعي.
وقال "إن هذا الإجراء التعسفي يعني الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي وحرمان التمدد العمراني".
كما اقتحم مستوطنون مسلحون، قرية بورين جنوب مدينة نابلس، وهاجموا منازل وأحرقوا عددا من مركبات المواطنين الفلسطينيين في القرية.
وأفاد مجلس قروي بورين في بيان، باقتحام مجموعة مسلحة وكبيرة من المستوطنين المتطرفين أطراف قرية بورين، ومهاجمتهم لعدد من المنازل وترويع أصحابها.
كما أحرق المستوطنون عددا من المركبات وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل القرية تدعو لتهجير وقتل الفلسطينيين.
-- (بترا)
م . ف/ب ط
15/01/2024 12:04:48

MENAFN16012024000117011021ID1107725489

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