مندوبا عن الملك... رئيس الديوان الملكي يرعى الاحتفال بيوم الشجرة بالقطرانة

MENAFN - Jordan News Agency)

لواء القطرانة 15 كانون الثاني (بترا) - محمد العساسفة- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي اليوم الاثنين، الاحتفال الرسمي بيوم الشجرة، الذي أقيم في غابة اليوبيل الفضي بلواء القطرانة بمحافظة الكرك.

وأشار العيسوي خلال الاحتفال، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إلى الاهتمام الملكي بالغطاء الحرجي ودعم جهود توسيع الرقعة الخضراء من خلال برامج زراعية تضمن استدامة الغابات بما فيها الصناعية، واستخدام التقنيات الحديثة، والحفاظ على الثروة الحرجية والحد مع التعديات عليها والحد من الحرائق وضرورة الاستجابة السريعة، لمواجهة التعديات والحرائق.

وأكد أهمية التوسع بالمبادرات التي تزيد من الرقعة الخضراء وتعزيز الشراكات الحكومية والمجتمعية في مجال الزراعة الحرجية من أجل زيادتها والتوسع بها، لافتا إلى ضرورة تعزيز هذه الثقافة من خلال المدراس والجامعات والمؤسسات والجمعيات.

من جانبه، قال الوزير الحنيفات إن هذه الغابة تأتي ضمن محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور التحريج الذي يتضمن سلسلة مشاريع تحريج في جميع محافظات المملكة التي تزامنت مع مبادرة تشجير 10 ملايين شجرة خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضاف أن الوزارة عملت على إنشاء عدد من الغابات الصناعية في مختلف المحافظات من خلال استخدام تكنولوجيا الشرنقة الموفرة للمياه، إضافة إلى الاستغلال الأمثل للمياه المعالجة من شركات مثل الشركة الوطنية للدواجن، والتي تمد هذه الغابة بما يصل إلى 500 متر مكعب يوميا.

وأوضح الوزير، أنه تم إنشاء مشتل رعوي حرجي وصحراوي بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف شتلة قابلة للزيادة والتدوير لإنتاج الأنواع المناسبة للمناطق الصحراوية، مؤكدا أن الوزارة عملت على إنشاء غابات ذات أثر اقتصادي في المناطق الشمالية من خلال زراعة أشجار الخروب والسماق، لتستفيد الجمعيات والمجتمع المحلي.

وأشار إلى إطلاق مبادرة لزراعة 25 ألف دونم في مختلف مناطق المملكة، ضمن خطة عمل محددة، بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش.

يذكر أن هذه الغابة ستضم المركز الرئيسي لجمع وتعبئة صوف الأغنام في الصحراء الأردنية، لما لهذا المشروع من تأثير اقتصادي وبيئي.

-- (بترا)

م ع/أ أ/ب ط

15/01/2024 11:40:03