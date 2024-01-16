الاحتلال يعتقل 48 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 15 كانون ثاني (بترا)- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 48 مواطنا فلسطينيا، فيما دارت اشتباكات متقطعة في بعض المناطق.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 48 مواطنا من الضفة الغربية والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في مختلف المحافظات والمخيمات، وكان أبرزها جنين وقلقيلية ونابلس ورام الله وبيت لحم والخليل وأريحا.

وتم خلال الاقتحامات مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وسلب ممتلكات ومبالغ مالية، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وحاصرت الحرم القديم لجامعة النجاح الوطنية، قبل أن تقتحمه بجنودها وآلياتها.

--(بترا)

م . ف/أ م / س س

15/01/2024 11:18:35