الاحتلال يعتقل 48 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 15 كانون ثاني (بترا)- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 48 مواطنا فلسطينيا، فيما دارت اشتباكات متقطعة في بعض المناطق.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 48 مواطنا من الضفة الغربية والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في مختلف المحافظات والمخيمات، وكان أبرزها جنين وقلقيلية ونابلس ورام الله وبيت لحم والخليل وأريحا.
وتم خلال الاقتحامات مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وسلب ممتلكات ومبالغ مالية، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.
واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وحاصرت الحرم القديم لجامعة النجاح الوطنية، قبل أن تقتحمه بجنودها وآلياتها.
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
15/01/2024 11:18:35
MENAFN16012024000117011021ID1107725487
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