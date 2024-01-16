Tuesday, 16 January 2024 12:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل 48 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

1/16/2024 3:35:24 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 15 كانون ثاني (بترا)- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 48 مواطنا فلسطينيا، فيما دارت اشتباكات متقطعة في بعض المناطق.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 48 مواطنا من الضفة الغربية والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في مختلف المحافظات والمخيمات، وكان أبرزها جنين وقلقيلية ونابلس ورام الله وبيت لحم والخليل وأريحا.
وتم خلال الاقتحامات مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وسلب ممتلكات ومبالغ مالية، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.
واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وحاصرت الحرم القديم لجامعة النجاح الوطنية، قبل أن تقتحمه بجنودها وآلياتها.
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
15/01/2024 11:18:35

MENAFN16012024000117011021ID1107725487

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث