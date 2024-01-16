100 يوم من المجازر: الأردن يئن من أنين غزة وجفنه لا يغمض

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا) -بشرى نيروخ- لا يغمض للأردن جفن منذ أطبقت على غزة حمم الموت الإسرائيلي، وتئن المملكة لأنين القطاع المنكوب، غداة اكتمال مئة يوم من المحرقة التي تتوالى فصولها على مرأى من عالم عاجز عن لجم العدوان.

يتلقى القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي، أطنانا من حمم الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي تستهدف البر والبحر والجو والتجويع والتشريد والحصار والتضليل.

بهذه الأبعاد السباعية للعدوان، تقتل إسرائيل بإمعان الأطفال والنساء والشباب وكبار السن والفئات الضعيفة في إبادة جماعية معلنة، لم يشهد لها التاريخ البشري مثيلا.

داس الاحتلال على القانون الدولي ومواثيق الأمم التي تشدق بها العالم عقودا طويلة.

خلال 100 يوم من العزلة وبحر من الدم أغرق الاحتلال الإسرائيلي غزة بدم أبنائها، ولم يقف الأردن مكتوف الأيدي أو معصوب العينين، بل رفع صوته عاليا، وفي كل دوائر صنع القرار الدولي ورفض تهجير الفلسطينيين من غزة، وبادر إلى إدخال المساعدات عبر الإنزال الجوي أو الدخول عبر الحدود البرية، وكان جلالة الملك عبد الله الثاني يقود هذا الجهد بكل بقوة.

جلالته أكد غير مرة في لقاءاته واتصالاته المستمرة مع قادة دول العالم، وفي المحافل الدولية والعربية بضرورة وقف الحرب على غزة، ورفض نكبة وتهجير جديد، ومنع الحصار وسياسة التجويع.

وفي الأمم المتحدة، كانت وزارة الخارجية الأردنية على مدار أيام تحشد كل الأدلة والمسوغات من أجل أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يوقف العدوان الوحشي.

وشكل تبني الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، مشروع القرار الذي تقدم به الأردن الذي يطالب بوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات لسكان القطاع؛ خطوة أردنية مهمة للضغط على إسرائيل لوقف هجومها على قطاع غزة.

وأكد جلالته في خطاباته ولقاءاته التي بدأت بقمة السلام في القاهرة، مرورا بقمة الرياض، وصولا إلى منتدى جنيف للاجئين، وخطابه في موقع الإبادة الجماعية برواندا، والقمة الثلاثية في العقبة بأن الظلم الواقع على الأشقاء الفلسطينيين دليل على فشل المجتمع الدولي في إنصافهم، وضمان حقوقهم في الكرامة، وتقرير المصير، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد جلالة الملك على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف الدولية المعنية لردم الفجوات، وتجنب ازدواجية الجهود وحصر التحديات في قطاع غزة، من أجل العمل بشكل تشاركي على توفير المساعدات المطلوبة وإيصالها ضمن آليات مستدامة تعزز الجهود الحالية، والبدء بعملية جادة للسلام في الشرق الأوسط وعدم السماح بإعاقتها تحت أي ظرف، وإلا فإن البديل هو التطرف والكراهية والمزيد من المآسي.

وهب الأردنيون لتلبية احتياجات إخوانهم الطبية والغذائية، وكان جلالة الملك عبدالله الثاني في مقدمة الصفوف، ويوجه بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بأقصى سرعة، وكان للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وجهودها المتواصلة منذ عام 2008 باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بجمع وإرسال المساعدات إلى فلسطين عامة، وقطاع غزة خاصة؛ تخفيفا عنهم ودعما لصمودهم.

وجاءت المستشفيات الميدانية العسكرية الأردنية المزودة بطواقم من ذوي الاختصاصات الطبية المختلفة لتمثل أحد أهم أشكال الدعم الأردني في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للذين تعرضوا لإصابات متنوعة جراء الاعتداءات الإسرائيلية العنيفة والمتكررة، وإرسال مساعدات طبية وإغاثية عن طريق إنشاء جسر جوي من مطار ماركا العسكري إلى مطار العريش في جمهورية مصر الشقيقة، تشمل مواد طبية وغذائية وإغاثية، بالإضافة إلى تنفيذ إنزالات لمساعدات طبية عاجلة جوا إلى المستشفى الميداني العسكري في مدينة غزة، والمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس بواسطة المظلات.

وانطلاقا من دور الأردن المشهود في التخفيف من آثار العدوان الغاشم الذي تعرض له القطاع بعد السابع من تشرين الأول، وخروج مستشفيات قطاع غزة عن العمل، وبتوجيهات من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، واصل الأردن دعمه المستمر لأبناء الشعب الفلسطيني، بإرسال المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة إلى مدينة خان يونس بسعة استيعابية 41 سريرا، بمختلف الأقسام والعيادات وبسعة 41 حاضنة، تديريها 145 من الفرق والكفاءات الطبية في الخدمات الطبية الملكية، ويعمل إلى جانب المستشفى الميداني الأردني نابلس/1، والمستشفى الميداني الأردني غزة/1 الذي أرسل في كانون الثاني عام 2009 واستمر مدة 15 عاما، واستقبل خلال هذه المدة نحو مليوني مراجع من الأشقاء في قطاع غزة، وكان أول مستشفى عربي يصل إلى القطاع.

وبلغ المجموع الكلي للمراجعين في المستشفى الميداني الأردني نابلس/1 منذ 23 من تشرين الثاني وحتى 11 كانون الثاني الحالي نحو 20936 مراجعا، وإجراء 497 عملية، بالإضافة إلى إدخال 106 حالات.

وبلغ عدد طائرات المساعدة المرسلة من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية وشركائها، منذ الحرب على غزة وحتى اليوم، نحو27 طائرات مرسلة من خلال الهيئة.

فيما بلغ عدد شاحنات المساعدات المرسلة من خلال الهيئة وشركائها، 133 شاحنة مساعدات و48000 مستفيد ومستفيدة من المساعدات، و5000 طن مواد إغاثية وغذائية وطبية في المستودعات.

ومع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على أنحاء القطاع كافة غزة، استشهد حوالي 24 ألف فلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ 7 من تشرين الأول الماضي، منهم 70% من النساء والأطفال، وأصيب نحو 64 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 8000 شخص من المفقودين تحت الأنقاض، وما تزال كمية المساعدات التي تصل إلى غزة غير كافية إلى حد كبير، لدعم أكثر من مليوني شخص.

وتتعرض المرافق الطبية لهجمات لا هوادة فيها بينما تكتظ بحالات الصدمة، وتعاني نقصا حادا في الإمدادات والمعدات الطبية والكهرباء والوقود، حيث يعمل 15 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في غزة جزئيا، منها تسعة في الجنوب، وستة في الشمال تلقت الدعم لاستئناف العمليات الأساسية جزئيا.

وتقدم المستشفيات في الشمال حاليا خدمات رعاية الأمومة والصدمات والطوارئ، لكنها تواجه العديد من التحديات، بما في ذلك النقص في الطاقم الطبي مثل الجراحين المتخصصين وجراحي الأعصاب وموظفي العناية المركزة، وفي المنطقة الجنوبية، تعمل المستشفيات التسعة التي تعمل جزئيا بثلاثة أضعاف طاقتها، ما يؤدي إلى تفاقم النقص الحاد في الإمدادات الأساسية والوقود.

وتواجه غزة نفادا خطيرا في مخزون اللقاحات، ما يسهم في حدوث أكثر من 360 الف حالة من الأمراض المعدية في ملاجئ الأونروا، كما تشكل البقايا المتحللة خطرا في حدوث أزمة في الصحة العامة.

ويواجه الناس في غزة ضغوطا نفسية شديدة يوميا، بما في ذلك القصف والحواجز الشديدة التي تحول دون تلبية الاحتياجات الأساسية، إلى جانب الإصابات الجسدية الخطيرة مثل فقدان أجزاء من الجسم، وتتفاقم هذه التحديات بسبب التأثير المدمر لرؤية جثث الضحايا من حولهم وفقدان أفراد الأسرة والمنازل والكرامة، كما يشخص أكثر من 2000 شخص بالسرطان كل عام، من بينهم 122 طفلا.

وهناك أكثر من 52 ألف امرأة حامل، حوالي 183 ولادة يوميا، و5500 طفل ولدوا في الشهر الماضي، و61% من الحاضنات في الشمال تحتاج إلى كهرباء، و130 طفلا خداج يعتمدون على الحاضنات، إذ تواجه النساء الحوامل والأطفال النازحون في الملاجئ تحديات مثل العطش وسوء التغذية وعدم كفاية الرعاية الصحية والجفاف وأمراض الجهاز التنفسي والجلدية والبرد الشديد ونقص التطعيمات.

وخلال 100 يوم قيدت إسرائيل إدخال كل شيء إلى القطاع، ما يعني أن اسرائيل تدفع المدنيين الفلسطينيين في غزة نحو المجاعة، وفي هذا ذكرت منظمة اليونسيف أن حوالي 90% من الأطفال دون سن الثانية يواجهون فقرا غذائيا حادا.

وتأثرت 94 منشأة صحية منها 26 مستشفى متضررة، بالإضافة إلى 121 سيارة إسعاف متوقفة عن العمل، بيد أن الضرر لحق بالبيئة الطبيعية بكاملها، والتي تشمل الماء والهواء والتربة، من خلال استخدامها مختلف أسلحة الدمار الشامل المحرمة دوليا مثل الأسلحة الكيميائية والمشعة والفسفور الأبيض واليورانيوم المنضب وأسلحة أخرى لم تستخدم إلا في هذه الحرب المسعورة التي تجربها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الأبرياء المدنيين في فلسطين، كما تسبب بزيادة الغازات والدخان والغبار، وأثر سلبا على نوعية الهواء الذي غدا المسبب الرئيس لكثير من الأمراض خاصة الجهاز التنفسي.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد النازحين نحو مليوني نازح، و8822 حالة اعتقال، و3 ملايين و550 ألف وحدة سكنية متضررة، منذ السابع من تشرين الأول وحتى الآن.

ونتيجة للإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل بلا هوادة ضد المدنيين العزل في غزة، عقدت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية الخميس الماضي، أولى جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا إن تل أبيب تكثف جرائمها وأعمال الإبادة الجماعية في فلسطين منذ عام 1948.

وقال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا إن رد تل أبيب على عملية السابع من تشرين الأول تجاوزت الخطوط بشنها هجوما كبيرا على قطاع غزة.

وبينت الممثلة القانونية لجنوب أفريقيا أن غزة تمثل جزءا من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها تل أبيب منذ عام 1967، وتواصل سيطرتها على المخارج كافة؛ ما يمنع الدخول والخروج من القطاع، وهي المكان الذي يعد من الأكثر اكتظاظا في العالم، لافتة إلى أن إسرائيل عرضت غزة لأكثف حملة عسكرية في التاريخ المعاصر، حيث يقصف الفلسطينيون في غزة برا وبحرا وجوا، وهم معرضون لخطر الموت جوعا نتيجة الحصار، وعدم إدخال المساعدات بالكميات الكافية، بالإضافة إلى عدم إمكانية توزيع هذه المساعدات بالطريقة المثلى نتيجة القصف المستمر للقطاع.

--(بترا)

ب ن/ ب ص/س ق

15/01/2024 11:17:36