الاحتلال يهدم منزلين ويصيب فلسطينيا بالرصاص في قلقيلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 15 كانون الثاني (بترا) - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ترافقها ثلاثة جرافات عسكرية، مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة من عدة محاور، وهدمت منزلين، وأصابت شابا بالرصاص.
وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، في بيان، بأن عملية الاقتحام تركزت في المنطقة الشمالية من المدينة، وتحديدا في خلة ياسين "منطقة المرج"، حيث تم محاصرة منزلين وطلبت من سكانهما الاخلاء ، قبل أن تشرع جرافات الاحتلال بهدمهما.
وعقب اقتحام المدينة اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في المنطقة ذاتها، أصيب خلالها أحد الشبان الفلسطينيين بشظية من الرصاص الحي في الفخذ، حيث جرى نقله لمستشفى قلقيلية لتلقي العلاج حيث وصفت اصابته بالمتوسطة.
-- (بترا)
م . ف /اص/ب ط
15/01/2024 11:07:53
MENAFN16012024000117011021ID1107725485
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