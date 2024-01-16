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البريد الأردني يتوسع بتقديم خدمات السحب والايداع لحسابات التوفير البريدي

1/16/2024 3:35:21 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا)- أعلنت شركة البريد الأردني، عن تقديم المكاتب البريدية خدمات خاصة بصندوق توفير البريد من فتح الحسابات وإجراء عمليات السحب والإيداع بسهولة وسرعة.
وبحسب بيان للشركة اليوم الاثنين، فإن صندوق توفير البريد يقوم بإنجاز إجراءات المعاملات والخدمات الادخارية بسرعة، بالتعاون مع البريد الأردني، ما يسهل على المواطن الحصول على هذه الخدمات.
وأوضح البيان أن المكاتب البريدية المعتمدة والتي تقدم خدمات فتح الحسابات وعمليات السحب والايداع هي: إقليم الوسط : مركز بريد العاصمة، مكتب بريد القويسمة، مكتب بريد بيادر وادي السير، مكتب بريد أبو نصير، مكتب بريد الجامعة الأردنية ، مكتب بريد ماركا الشمالية، مكتب بريد الحسين الغربي، مكتب بريد طارق، مكتب بريد عمان الوسط، مكتب بريد السلط المركزي، مكتب بريد ديرعلا، مكتب بريد مأدبا المركزي، مكتب بريد ناعور، مكتب بريد الجيزة.
إقليم الجنوب: مكتب بريد الثنية، المزار الجنوبي، القصر، الطفيلة المركزي، معان المركزي، العقبة المركزي .
إقليم الشمال: مكتب بريد عجلون المركزي، جرش المركز، سما الروسان، الطيبة، المزار الشمالي، كفر أسد، الشونة الشمالية، دير أبي سعيد، بيت راس، ملكا، مكتب بريد سمر، جامعة اليرموك، الحصن، مكتب بريد المفرق المركزي.
- -(بترا)
غ ح/أ م / س س
15/01/2024 11:04:13

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