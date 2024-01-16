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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

1/16/2024 3:35:20 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 15 كانون الثاني(بترا)- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي، حيث نفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط منع شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين المقدسيين من الدخول اليه ، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
15/01/2024 10:58:54

MENAFN16012024000117011021ID1107725483

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