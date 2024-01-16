عشرات الشهداء والجرحى في المجازر الإسرائيلية المتواصلة على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 15 كانون الثاني (بترا) - نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا ليليا على مناطق وسط وجنوبي قطاع غزة، في مواصلة لمجازره الوحشية بحق المدنيين مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 101.

وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد 33 فلسطينيا وأصيب العشرات فجر اليوم الاثنين، والليلة الماضية بقصف إسرائيلي على عدد من المنازل في مدينة غزة شمال القطاع.

وفي شمال القطاع، استشهد وجرح عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الحداد بجوار مسجد الشمعة بحي الزيتون شرق غزة.

ودمرت قوات الاحتلال مدرسة وروضة ومسجد الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصفت الطائرات عددا من منازل المواطنين في مخيم المغازي في محيط مدرسة البنات الإعدادية التي يلجأ إليها عدد كبير من النازحين وسط القطاع.

ولفتت المصادر، إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مباني سكنية في محيط بلدة قيزان النجار جنوب خانيونس جنوب القطاع.

وتجددت كذلك الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة السكة وسط خانيونس جنوب القطاع.

من جهة أخرى، قالت "قوات الشهيد عمر القاسم"، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنها تمكنت من دك تجمع للآليات العسكرية في محيط موقع "ملكة" العسكري شرق حي الزيتون بعدد من قذائف الهاون عيار (120).

وبحسب وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي نحو 24 الف شهيد و60582 جريحا، 70 بالمئة منهم هم من الأطفال والنساء، و900 ألف باتوا نازحين تهددهم مجاعة وانتشار للأوبئة والأمراض المعدية وانعدام المأوى، لتزيد معاناتهم جراء إغلاق الأبواب أمام المساعدات الإنسانية والدوائية.

الى ذلك، أكدت "صحة غزة" ارتكاب الاحتلال أكثر من 2000 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في القطاع، لافتة إلى أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

15/01/2024 10:33:56