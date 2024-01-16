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افتتاح فعاليات معرض الكتاب المجاني في البلقاء التطبيقية

1/16/2024 3:35:10 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

السلط 15 كانون الثاني (بترا)- افتتح رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني اليوم الاثنين فعاليات معرض الكتاب المجاني الذي أقامته وحدة المكتبة المركزية، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى وجمعية ملتقى سوسنة الإبداع الثقافية بحضور مدير دائرة المكتبات العامة في أمانة عمان الكبرى الدكتور ثامر الشوبكي.

وأكد الدكتور العجلوني خلال الإفتتاح، أهمية إقامة المعرض في رحاب الجامعة الذي يجسد فلسفتها القائمة على خدمة أبناء المجتمع المحلي من خلال التفاعل مع مختلف مؤسساته، إضافة إلى مساهمته في إثراء الحصيلة العلمية والثقافية لطلبة الجامعة والعاملين فيها.



واشار الى ان القراءة هي البوابة الأولى لتلقي العلوم المختلفة والمتنوعة، ومصدر أساسي للمعلومة وإكتساب المعرفة، مثمنا الجهود التي تقوم بها أمانة عمان الكبرى والجمعيات الثقافية في إثراء الحركة الثقافية.

من جهته، قال مدير وحدة المكتبة المركزية في الجامعة الدكتور عثمان عبيدات، إن مثل هذه المعارض تشكل أهمية في تعزيز الوعي بأهمية القراءة من خلال توزيع الكتب المجانية على طلبة الجامعة والرواد من العاملين في الجامعة وأبناء المجتمع المحلي.

وتضمن المعرض إصدارات متنوعة وجديدة في مختلف علوم المعرفة والروايات والقانون والفلسفة والأداب والعلوم الاجتماعية وكتب الأطفال .

--(بترا)


أع/ أ أ / س س

15/01/2024 10:33:51

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