تجارة الأردن وقطر تسجل نموا بنسبة 7 بالمئة في 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 15 كانون الثاني (بترا) - بلغ حجم المبادلات التجارية بين الأردن وقطر خلال عام 2023، قرابة 860 مليون ريال (236.2 مليون دولار).

وذكرت إحصاءات حديثة على موقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الاثنين، أن تجارة الأردن وقطر، سجلت ارتفاعا بواقع 60 مليون ريال (16.4 مليون دولار) وبنمو نسبته 7 بالمئة خلال العام الماضي، وذلك على أساس سنوي، مقارنة بـ 800 مليون ريال (219.7 مليون دولار) خلال عام 2022.

وتتركز صادرات الأردن إلى قطر، على العديد من السلع والمنتجات المتنوعة الاستهلاكية والغذائية ومنها، المواد والمنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة، الخضار والفاكهة، اللحوم، التمور بأنواعها، الأجبان والألبان الطازجة، اللحوم ومشتقاتها، الدواجن ومشتقاتها، الحبوب والحلويات والكعك بأنواعه، الأرز، العصائر، المكسرات، الزيوت والسمنة بأنواعهما، المخللات، الأعشاب، العسل، الطيور المجمدة، والبيض والقهوة الأردنية.

أما صادرات قطر للسوق الأردني، فتشمل المواد الكيماوية المتنوعة؛ مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، البارافين، والبولي إيثلين، قضبان الحديد، الأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك وزيوت محركات السيارات والسماد العضوي والمحاليل الطبية.

ويشهد الميزان التجاري بين البلدين نموا بوتيرة متسارعة خلال السنوات القليلة الماضية، مدعوما باستمرار ارتفاع مستوردات قطر من المواد والمنتجات الغذائية والاستهلاكية الأردنية، والتي تسجل قفزة كبيرة بشكل خاص منذ عام 2020.

وتجاوز حجم الميزان التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية، 11.5 مليار ريال قطري (3.17 مليار دولار)، بحسب إحصاءات رسمية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

-- (بترا)

م ف/أ م/ب ط

15/01/2024 09:44:47