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2775طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

1/16/2024 3:35:08 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15كانون الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2775طنا، منها 1844طن خضار، و689طن فواكه، و 242طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، والبصل الناشف بين 20-30، والبطاطا بين 20- 40، والبندورة بين 10- 18، والجزر بين 40- 50، والخيار بين 30- 50، والزهرة بين 15- 25، والليمون بين 30-50، والموز البلدي بين 50- 75قرشا.
--(بترا)
رح/أ م / س س
15/01/2024 09:17:49

MENAFN16012024000117011021ID1107725478

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