تراجع النفط مع ترقب المستثمرين لتطورات الأحداث في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 كانون الثاني (بترا)- تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مع ترقب المتعاملين لاحتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط بعد ضربات شنتها قوات أميركية وبريطانية على أهداف لجماعة الحوثي المسلحة في اليمن، لمنعها من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.
ووفقا لوكالة "رويترز"، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 77.98 دولارا بعد أن ارتفعت 1.1 بالمئة عند التسوية يوم الجمعة، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.36 دولارا للبرميل، بانخفاض 32 سنتا، أو 0.4 بالمئة، بعد صعوده نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة.
وقفز الخامان القياسيان أكثر من 2 بالمئة الأسبوع الماضي.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
15/01/2024 09:03:03
MENAFN16012024000117011021ID1107725477
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