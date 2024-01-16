تراجع النفط مع ترقب المستثمرين لتطورات الأحداث في الشرق الأوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 كانون الثاني (بترا)- تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مع ترقب المتعاملين لاحتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط بعد ضربات شنتها قوات أميركية وبريطانية على أهداف لجماعة الحوثي المسلحة في اليمن، لمنعها من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 77.98 دولارا بعد أن ارتفعت 1.1 بالمئة عند التسوية يوم الجمعة، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.36 دولارا للبرميل، بانخفاض 32 سنتا، أو 0.4 بالمئة، بعد صعوده نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وقفز الخامان القياسيان أكثر من 2 بالمئة الأسبوع الماضي.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

15/01/2024 09:03:03