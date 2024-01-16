11 قتيلا جراء أمطار غزيرة بريو دي جانيرو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 15 كانون الثاني (بترا) - لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم جراء أمطار غزيرة هطلت الأحد في ريو دي جانيرو ومحيطها، بحسب فرق الإطفاء في المدينة.
وبحسب صحيفة واشنطن تايمز، أعلن في أجزاء من المدينة "حالة الطوارئ"، حيث سقط ما مجموعه 200 ملم من الأمطار في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أي أكثر مما كان متوقعا لشهر كانون الثاني بكامله.
وأغلِق نحو 10 من خطوط الحافلات، إضافة إلى عدد من محطات المترو بسبب انتشار المياه، نتيجة الغرق والصعق بالكهرباء وانزلاقات للتربة، ولا يزال رجال الإطفاء يبحثون عن امرأة مفقودة بعدما جرفت سيارتها بسبب فيضان نهر.
وقال رجال الإطفاء في ريو إنهم نفذوا 200 عملية تدخل، معظمها عمليات إنقاذ ومساعدة بسبب الفيضانات وانزلاقات التربة، فيما أنذر المركز الوطني للرصد والتحذير من الكوارث الطبيعية من خطر "مرتفع للغاية" لحدوث انزلاقات للتربة في ثماني بلديات بولاية ريو.
--(بترا)
ب خ /اص/ ب ط
15/01/2024 07:37:29
MENAFN16012024000117011021ID1107725476
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