11 قتيلا جراء أمطار غزيرة بريو دي جانيرو

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 15 كانون الثاني (بترا) - لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم جراء أمطار غزيرة هطلت الأحد في ريو دي جانيرو ومحيطها، بحسب فرق الإطفاء في المدينة.

وبحسب صحيفة واشنطن تايمز، أعلن في أجزاء من المدينة "حالة الطوارئ"، حيث سقط ما مجموعه 200 ملم من الأمطار في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أي أكثر مما كان متوقعا لشهر كانون الثاني بكامله.

وأغلِق نحو 10 من خطوط الحافلات، إضافة إلى عدد من محطات المترو بسبب انتشار المياه، نتيجة الغرق والصعق بالكهرباء وانزلاقات للتربة، ولا يزال رجال الإطفاء يبحثون عن امرأة مفقودة بعدما جرفت سيارتها بسبب فيضان نهر.

وقال رجال الإطفاء في ريو إنهم نفذوا 200 عملية تدخل، معظمها عمليات إنقاذ ومساعدة بسبب الفيضانات وانزلاقات التربة، فيما أنذر المركز الوطني للرصد والتحذير من الكوارث الطبيعية من خطر "مرتفع للغاية" لحدوث انزلاقات للتربة في ثماني بلديات بولاية ريو.

--(بترا)

ب خ /اص/ ب ط

15/01/2024 07:37:29