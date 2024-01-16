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ضريبة الدخل والمبيعات: التهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة والحبس في حال تكرارها

1/16/2024 3:11:16 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن التهرب الضريبي هو جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة المالية والحبس غير القابل للاستبدال بالغرامة المالية في حال تكرارها.
وقال أبو علي عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الثلاثاء، إن التهرب الضريبي يتمثل بأن يقوم الشخص بتزوير وإخفاء معلومات وبيانات تؤدي لعدم الوصول للدخل الحقيقي للمكلف.
وأضاف أن العقوبة محددة بقانون ضريبة الدخل والمبيعات بحال صدور جرم تهرب ضريبي للمرة الأولى بحق المكلف هي الغرامة المالية بضعف قيمة الضريبة المستحقة عليه بالإضافة لقيمة الضريبة، أما في حال تكرار الجرم فإن العقوبة هي الغرامة المالية بالإضافة للسجن غير القابل للاستبدال ماليا.
وتابع أبو علي أن التجنب الضريبي ليس جرما يستوجب العقوبة حيث أن المكلف يستغل وجود ثغرات بالتشريعات لتخفيض الضرائب التي عليه دون اللجوء إلى التزوير أو تقديم معلومات غير صحيحة.
وبيّن أن كل مكلف سواء أكان من الموظفين والمستخدمين يجب أن يقدم الإقرار الضريب إذا كان أعزب يزيد راتبه عن 9 آلاف دينار سنويا أي بمعدل 750 دينار شهريا، وإذا كان متزوجا ويبلغ دخله السنوي 18 ألف دينار هو وزوجته أي بمعدل 1500 دينار شهريا، فإنه يتوجب عليه أن يقدم الإقرار الضريبي حتى نهاية شهر نيسان من كل عام حتى لو كانت الجهة التي يعمل بها تقوم باقتطاع ضريبة الدخل منه.
ولفت أبو علي إلى أن لجنة التسويات قامت بالتوصل إلى 14 ألف تسوية مع مكلف وشركة لتسديد أصل الضريبة من خلال تقسيطها بالإضافة للإعفاء من الغرامات المترتبة عليهم، موضحا أن اللجنة استقبلت طلبات حتى نهاية عام 2022 وهي لجنة مشكلة من جهاز قضائي والقطاع الخاص والضريبي.
أما عن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، أشار إلى أن نظام الفوترة الوطني هو نظام إصلاحي لا يهدف الى فرض ضرائب أو زيادة الضرائب وهو نظام تنظيمي لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيا ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين الملزمين بالنظام.

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