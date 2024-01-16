استخدموا تطبيق 'أوميجا برو'.. ضبط أخطر عصابة لسرقة الأموال في مصر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل القبض على أخطر تشكيل عصابي لسرقة أموال المواطنين المصريين عبر الإنترنت بدعوى توظيفها في التجارة الإلكترونية.
وكشفت الوزارة المصرية أنه تم ضبط 5 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي تمثل في تلقيهم مبالغ مالية كبيرة من المواطنين المصريين بزعم توظيفها لهم بالتجارة الإلكترونية، مستخدمين في نشاطهم الإجرامي تطبيقاً إلكترونياً تحت مسمى "أوميجا برو ".
لبنان 24
MENAFN16012024000208011052ID1107725326
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.