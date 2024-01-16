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استخدموا تطبيق 'أوميجا برو'.. ضبط أخطر عصابة لسرقة الأموال في مصر

1/16/2024 3:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل القبض على أخطر تشكيل عصابي لسرقة أموال المواطنين المصريين عبر الإنترنت بدعوى توظيفها في التجارة الإلكترونية.

وكشفت الوزارة المصرية أنه تم ضبط 5 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي تمثل في تلقيهم مبالغ مالية كبيرة من المواطنين المصريين بزعم توظيفها لهم بالتجارة الإلكترونية، مستخدمين في نشاطهم الإجرامي تطبيقاً إلكترونياً تحت مسمى "أوميجا برو ".

لبنان 24

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