لائحة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت الكميات الواردة للسوق المركزي اليوم 2986.845 طن من الخضار والفواكه والورقيات فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 179.649 طن .
ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن سوق الخضار المركزي انخفض سعر الزهرة بفارق 5 قروش للكيلو عن يوم أمس ، حيث بلغ سعر الزهرة اليوم بين 10 و25 قرشا للكيلو.
فيما استقرت أسعار باقي الأصناف من الخضار والفاكهة حيث بلغ سعر البندورة بين 10 و20 قرشا للكيلو ، وسعر الخيار بين 30 و 50 قرشا للكيلو ، والبطاطا بين 20 و40 قرشا للكيلو .
وتالياً لائحة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم :
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