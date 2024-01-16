تركيا تشن ضربات جوية على مسلحين في العراق وسوريا

MENAFN - Al Wakeel News)قالت وزارة الدفاع التركية إن الجيش شن ضربات جوية على مسلحين أكراد في شمال العراق وسوريا ليل يوم الاثنين ودمر 23 هدفا ليستمر تصاعد الصراع عند الحدود الجنوبية للبلاد.



وبدأ تصاعد العنف يوم الجمعة عندما قُتل تسعة جنود أتراك في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني بشمال العراق، مما دفع أنقرة إلى شن ضربات جوية وعمليات هناك وفي شمال سوريا.



وقالت الوزارة إنها شنت الضربات الجوية الأحدث في وقت متأخر يوم الاثنين بمناطق متينا وهاكورك وكاره وآسوس وقنديل بشمال العراق وفي شمال سوريا أيضا لضمان أمن الحدود ومنع وقوع هجمات.



وذكرت في بيان مرفقة معه صورة للطائرات الحربية التركية "تم تدمير 23 هدفا، بينها كهوف وملاجئ وأنفاق ومخازن ذخيرة ومواد إمداد ومنشآت يستخدمها التنظيم الإرهابي".



وأضافت أنها "حيدت" العديد من المسلحين.



ورفع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، السلاح ضد الدولة التركية في عام 1984 وقتل أكثر من 40 ألف شخص.



وتقصف القوات التركية بانتظام مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتمركزين في جبال بشمال العراق.



وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام سورية رسمية ومصادر أخرى يوم الاثنين إن تركيا شنت موجة من الضربات الجوية على البنية التحتية للكهرباء والنفط في شمال شرق سوريا الذي يسيطر عليه الأكراد، مما أدى إلى توقف عدة محطات كهرباء عن العمل.



ونفذت تركيا سلسلة من المداهمات العسكرية وحملات القصف في سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها جناحا لحزب العمال الكردستاني.



وذكرت السلطات التركية يوم الاثنين أن الشرطة اعتقلت 18 شخصا بتهمة "الإشادة بالإرهاب" بعد مقتل جنود أتراك يوم الجمعة، كما "حيدت" عضو رفيع المستوى في حزب العمال الكردستاني بشمال العراق.



ولم يكن لحزب العمال الكردستاني أي رد فعل، وهو نادرا ما يؤكد وقوع هجمات ضده.