'الاثنين الأزرق'... تعرفوا على أكثر أيام العام كآبة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هل سمعت من قبل بـ"أكثر الأيام كآبة" خلال العام؟ إنه ذلك اليوم الذي يُعرف بـ"الاثنين الأزرق"، والذي يصادف ثالث اثنين من شهر يناير من كل عام.

والبشرى هي أن ذلك اليوم قد مرّ وانتهى بالفعل لأنه صادف أمس الاثنين 15 كانون الثاني.



ومصطلح "الاثنين الأزرق" الذي يوصف على نطاق واسع بأنه "اليوم الأكثر كآبة في العام"، يشير إلى أن ليالي الشتاء الباردة والضغوطات المالية والعودة إلى العمل بعد أسابيع من الاحتفالات برأس السنة الميلادية جعل هذه الفترة يائسة ومحبطة مع العديد من المشاعر السلبية الأخرى.



وقد تمت صياغة هذا المفهوم من قبل عالم النفس ومدرب الحياة البريطاني كليف أرنال الذي أعلن أن يوم "الاثنين الأزرق" هو اليوم الأكثر كآبة في العام.

ونشرت الفكرة في بيان صحافي صدر عام 2005 لشركة سفر بريطانية، تسمى "سكاي ترافيل"، التي لم تعد موجودة الآن، والتي ادعت أنها استخدمت معادلة رياضية لحساب هذا التاريخ. ويبدو أن الإصدار الأصلي قد كتبه أرنال، وهو مدرس في مركز التعلم مدى الحياة بجامعة كارديف.



وكانت في البداية أداة تسويقية ترويجية لتشجيع الأشخاص على حجز العطلات.

وعلى الرغم من اعتراف الباحث البريطاني فيما بعد بأنه لا يوجد أساس علمي صارم في صيغته وبأنه "استنتجها على أنها مزحة لبعض شركات السياحة"، بحثا عن ذريعة "لتبديد الحزن والكآبة"، يستمر الناس جدياً في اعتبار أن يوم الاثنين الثالث من شهر يناير هو أتعس يوم في السنة.



وعلى الرغم من عدم وجود أدلة علمية تدعم نظرية "الاثنين الأزرق"، فإنه يتم حساب هذا اليوم باستخدام سلسلة من العوامل في صيغة رياضية (وليست علمية)، وتتمثل في الطقس ومستوى الديون، ومقدار الوقت الذي مضى على احتفالات ديسمبر، ومستويات التحفيز المنخفضة، والوقت الذي مضى على أول قرار فاشل في العام الجديد، والشعور بالحاجة إلى تولي المسؤولية.



ومع ذلك، رفض العديد من الأكاديميين الفكرة ووصفوها بأنها مجرد "هراء".

ووفقا للدكتور دين بورنيت، المدرس في قسم الطب النفسي وعلم الأعصاب السريري بـ"جامعة كارديف": "هناك الكثير من الأسباب التي تجعلنا نعتقد أن معادلة الاثنين الأزرق مجرد هراء. أولا، لم تكن المعادلة نتيجة لبعض الدراسات النفسية التي أجراها مختبر حسن السمعة، بل أجرتها شركة سفر، والتي بحثت بعد ذلك عن طبيب نفساني ليضع اسمه عليها، لجعلها تبدو ذات مصداقية.

فهو يجمع بين الأشياء التي ليس لها طريقة قابلة للقياس للجمع بينها".



وبصفة عامة، فإن السعادة ليست بعيدة المنال كما يبدو الأمر في بعض الأحيان، بل إنها وفقًا لما يقوله علم النفس يمكن اكتسابها وتنميتها بخطوات أو عادات يومية بسيطة كممارسة الرياضة واستنشاق الهواء النقي وسط الطبيعة والشعور بالامتنان وغيرها. فتلك العادات تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل عواطف المرء وحالته المزاجية العامة والتي حتماً ستقربه من الشعور بالسعادة وتبعده عن الكآبة. فمثلما يقول مدربو التنمية البشرية "السعادة قرار".. وبالمثل الكآبة قرار أيضا.

لبنان 24