(MENAFN
- Amman Net)
طلبة الثانوية العامة المشتركين في الدورة التكميلية للعام الدراسي 2023 يختتمون جلساتهم الامتحانية بتقدم 28244 مشتركا ومشتركة بالفرع العلمي لمبحث الكيمياء.
اللجنة المالية النيابية تناقش قانون الموازنة العامة لسنة 2024، حيث تناقش موازنة ديوان المحاسبة.
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وينفذون جولات استفزازية في باحاته، بحماية قوات الاحتلال.
قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنفذ اقتحامات واعتقالات جديدة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فجر الاثنين
صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تنقل عن مسؤولين أمريكيين، أن إسرائيل أوضحت خلال المناقشات أن حملتها العسكرية عالية الكثافة ستستمر طوال شهر كانون الثاني الجاري.
القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) تعلن عن أنّها أسقطت عصر الأحد، صاروخ كروز أُطلق من منطقة تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن باتّجاه مدمّرة أميركية في جنوب البحر الأحمر.
تكون الأجواء باردة في اغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة خاصة في شمال ووسط المملكة، فيما تكون الأجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. مُخيّلات استعمارية كتبت تاريخنا! 01/16/2024 - 10:37يزن التميمي*
التاريخ الوحيد الذي كتبَه العرب لأنفسهم هو تاريخهم من قبل الإسلام بنحو قرن، إلى القرن السابع أو الثامن للهجرة. فالفترة التي سبقت الإسلام لم يكُن عند العرب منها سوى أساطير وتواريخ شفاهية لم يدرسوها دراسةً كافية، ولم يهتمّوا بها اهتماماً، ذلك لأنهم ظنّوا انتفاءَ الحاجة إليها بعد أن أكرمهم الله بالإسلام. ليأتي بعد قرون علماء غربيّون لا يعرفون لغاتِ هذه البلدان ولا يفهمون أساطيرها، فكتبوا ما كتبوا وحلّلوا ما حلّلوا، قسّموا لُغات العالم القديم كما شاؤوا، وصنّفوا "إثنيّاته" كما أملت عليهم تخيّلاتهم السياسية والثقافية.
ولا يُمكن بحال فصلُ هذه التصنيفات والتخيُّلات عن رغبتهم في إنشاء كيان "إسرائيل"، وإقحام اليهود واليهودية في سرديّة المنطقة، ولا عن نظريّاتهم العنصرية حول أصل البشر وتطوّرهم واختلاف لغاتهم وانتشار عناصرهم.
لذا فقد أفتوا بانفصال هذه الشعوب عن بعضها، فاخترعوا آلاف التسميّات، وجعلوا ما كان اسماً لعائلة اسماً لقبيلة، وما كان اسم قبيلة اسماً لأمّة كاملة، وجعلوا اللهجات لغات، والعاداتِ أدياناً.
أمّا التاريخ الحديث، فقد كان العربُ منشغلين عنه بما وقع في أيديهم، أولاً فقدانهم موقعهم في بلدانهم، وفقدان لغتهم صفة الرسمية، ثمّ حين أجبرهم الاستعمار إجباراً على تبنّي روايته ونظرته وخيالاته عن المنطقة بكل، سواء تاريخها قبل الإسلام بقرون وموقعها بين اليونان والفرس والرومان، وتاريخهم الحديث ونشوء الأفكار القومية والوطنية، وظهور النزعات العِلمانية وإعادة تعريف مدارس الفقه والتفسير والحديث.
ولولا أنّ العرب أحسنوا كثيراً في كتابة تاريخهم الإسلامي، ابتداءً بكتُب السيرة ثم الكتب التي تصف العصور التي تلتها، وخصوصاً أن كلّ الفِرق المُتخاصمة من شيعة وسنة، وشعوبيّين وعروبيّين، ومن ملاحدة ومتديّنين، كلّهم بلا استثناء كتَب روايته وأقام حجّته، بحيث يسهل علينا اليوم مقارنة هذه الكتب كلها، ومحاولة بناء رواية متوازنة من كل المتخاصمين فيها...
لولا هذا الكمّ من الكتب، ومن بقاء التقاليد والموروثات في المدارس والجامعات الإسلامية المرموقة، في مصر والعراق والشام؛ لولا كلّ هذا، لوضع الاستعمار يده على تاريخ هذه الحقبة وفسّرها بما شاء، وكان هناك الكثير من محاولات السلب هذه.
النظر في كتب السامريّين والطوائف المسيحيّة المشرقية المختلفة، وغيرهم ممّن عاش مع المُسلمين، يُثبت خطأ هذه المُخيّلات الاستعمارية التافهة.
* كاتب من فلسطين مقيم في ألمانيا
ثقافة أضف تعليقكRadio Al-Balad
MENAFN16012024000209011053ID1107725321