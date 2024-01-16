مُخيّلات استعمارية كتبت تاريخنا!

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التاريخ الوحيد الذي كتبَه العرب لأنفسهم هو تاريخهم من قبل الإسلام بنحو قرن، إلى القرن السابع أو الثامن للهجرة. فالفترة التي سبقت الإسلام لم يكُن عند العرب منها سوى أساطير وتواريخ شفاهية لم يدرسوها دراسةً كافية، ولم يهتمّوا بها اهتماماً، ذلك لأنهم ظنّوا انتفاءَ الحاجة إليها بعد أن أكرمهم الله بالإسلام. ليأتي بعد قرون علماء غربيّون لا يعرفون لغاتِ هذه البلدان ولا يفهمون أساطيرها، فكتبوا ما كتبوا وحلّلوا ما حلّلوا، قسّموا لُغات العالم القديم كما شاؤوا، وصنّفوا "إثنيّاته" كما أملت عليهم تخيّلاتهم السياسية والثقافية.

ولا يُمكن بحال فصلُ هذه التصنيفات والتخيُّلات عن رغبتهم في إنشاء كيان "إسرائيل"، وإقحام اليهود واليهودية في سرديّة المنطقة، ولا عن نظريّاتهم العنصرية حول أصل البشر وتطوّرهم واختلاف لغاتهم وانتشار عناصرهم.

لذا فقد أفتوا بانفصال هذه الشعوب عن بعضها، فاخترعوا آلاف التسميّات، وجعلوا ما كان اسماً لعائلة اسماً لقبيلة، وما كان اسم قبيلة اسماً لأمّة كاملة، وجعلوا اللهجات لغات، والعاداتِ أدياناً.

أمّا التاريخ الحديث، فقد كان العربُ منشغلين عنه بما وقع في أيديهم، أولاً فقدانهم موقعهم في بلدانهم، وفقدان لغتهم صفة الرسمية، ثمّ حين أجبرهم الاستعمار إجباراً على تبنّي روايته ونظرته وخيالاته عن المنطقة بكل، سواء تاريخها قبل الإسلام بقرون وموقعها بين اليونان والفرس والرومان، وتاريخهم الحديث ونشوء الأفكار القومية والوطنية، وظهور النزعات العِلمانية وإعادة تعريف مدارس الفقه والتفسير والحديث.

ولولا أنّ العرب أحسنوا كثيراً في كتابة تاريخهم الإسلامي، ابتداءً بكتُب السيرة ثم الكتب التي تصف العصور التي تلتها، وخصوصاً أن كلّ الفِرق المُتخاصمة من شيعة وسنة، وشعوبيّين وعروبيّين، ومن ملاحدة ومتديّنين، كلّهم بلا استثناء كتَب روايته وأقام حجّته، بحيث يسهل علينا اليوم مقارنة هذه الكتب كلها، ومحاولة بناء رواية متوازنة من كل المتخاصمين فيها...

لولا هذا الكمّ من الكتب، ومن بقاء التقاليد والموروثات في المدارس والجامعات الإسلامية المرموقة، في مصر والعراق والشام؛ لولا كلّ هذا، لوضع الاستعمار يده على تاريخ هذه الحقبة وفسّرها بما شاء، وكان هناك الكثير من محاولات السلب هذه.

النظر في كتب السامريّين والطوائف المسيحيّة المشرقية المختلفة، وغيرهم ممّن عاش مع المُسلمين، يُثبت خطأ هذه المُخيّلات الاستعمارية التافهة.



* كاتب من فلسطين مقيم في ألمانيا



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