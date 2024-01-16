الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة داهم واسعة لمنازل المواطنين في الضفة الغربية، واعتقلت ما يزيد عن 28 مواطناً.





ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بعد أن داهمن منازلهم وعاثت فيها خراباً وهم: علاء قبها (22 عاما)، وناصر بعجاوي (23 عاما)، وورد ميتاني (20 عاما)، والأسير المحرر عبد الله ماهر أبو بكر (24 عاما)، ويامن محمد اسعد أبو بكر.





كما اقتحمت تلك القوات بلدة جلبون واعتقلت منها الأسير المحرر الشاب فؤاد ناجح أبو الرب.





كما اقتحمت بلدات عرابة وقريتي فقوعة وجلبون وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.





وفي قلقيلية؛ اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم المدينة، واعتقلت المواطن محسن شريم، والشاب أوس أبو علي، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.





كما داهم الاحتلال منزل الاسير المحرر أحمد ابو لبدة وعبث بمحتوياته وفتشه،





وفي الخليل؛ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 16 مواطنا من أرجاء مختلفة من المحافظة.





ففي بلدة اذنا غرب الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنين هم: محمد رشيد ابو جحيشه ونجله محمد، تامر زاهر ابو جحيشة، واسماعيل ابو زلطه، و معاذ محمد رشيد ابو جحيشة وشقيقه غسان، علي مختار ابو جحيشة،خالد ابراهيم عوض، محمد عايد ابو جحيشة، وصهيب إبراهيم أبو جحيشة، وصلاح محمد أبو جحيشة، وسعدي محمد أبو جحيشة، ونجله عبد الرحمن، وسفيان محمد أبو جحيشة.





كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة دورا جنوب غرب الخليل: حمزة منجد قزاز، ايهم فيصل الحروب، رأفت طالب ابو سباع الدراويش، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

وفي بيت لحم أصيب الليلة مواطنون بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة نحالين، غرب بيت لحم، بعد أن اقتحمتها قوات الاحتلال، وأوقفت المركبات وفتشت سائقيها وهواتفهم الخلوية، ونصبت حاجزا عند مدخلها الجنوبي، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.





وفي نابلس؛ اقتحم الاحتلال مخيم عسكر، شرق نابلس، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مواطن بشظايا الرصاص الحي في القدم من مخيم عسكر الجديد، وآخر نتيجة الاعتداء عليه بالضرب عند شارع جبل جرزيم، وتم نقلهما إلى المستشفى.





كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة شارع كشيكة، وداهمت أحد المنازل فيه، وفتشته واعتقلت الأسير المحرر حامد العامودي.





كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء الأسير المحرر عطا حازم الريماوي، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله وذلك أثناء مروره عن حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.





يذكر بأن الأسير عطا هو شقيق الشهيد أحمد الريماوي، الذي ارتقى خلال مواجهات اندلعت في البلدة في العام 2015.





وفي رام الله؛ اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حي“بطن الهوى” بالمدينة، وحاصرت بناية، وفرضت حصارا على الحي.





وداهمت منزل الطبيب أيسر البرغوثي، وحققت مع أفراد عائلته، وأخذ مقاسات المنزل تمهيدا لهدمه.





وكانت قوات الاحتلال اعتقلت البرغوثي في السابع من الشهر الجاري، بتهمة مشاركته واثنين آخرين بإطلاق نار في منطقة“عيون الحرامية” شمال رام الله.





كما هاجم عشرات المستوطنين، فجر اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين في بلدة سنجل شمال رام الله، وكسروا زجاج بعضها، والحقت اضرارا فيها.





وفي أريحا، اثتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان من المدخل الشمالي لمدينة أريحا، ونفذت جولات استفزازية داخل حارات مخيم عين السلطان، وألقت قنابل صوتية بشكل عشوائي.





وجرفت جرافة الاحتلال شوارع داخلية بمخيم عين السلطان تزامنا مع اقتحامه.





وفي طولكرم اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، في بلدة عنبتا، شرق طولكرم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.





كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر اللبد شرق المحافظة، وأجرت عملية تفتيش واسعة في شوارعها وأحيائها.



