الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة

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- Palestine News Network )
محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة داهم واسعة لمنازل المواطنين في الضفة الغربية، واعتقلت ما يزيد عن 28 مواطناً.
ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بعد أن داهمن منازلهم وعاثت فيها خراباً وهم: علاء قبها (22 عاما)، وناصر بعجاوي (23 عاما)، وورد ميتاني (20 عاما)، والأسير المحرر عبد الله ماهر أبو بكر (24 عاما)، ويامن محمد اسعد أبو بكر.
كما اقتحمت تلك القوات بلدة جلبون واعتقلت منها الأسير المحرر الشاب فؤاد ناجح أبو الرب.
كما اقتحمت بلدات عرابة وقريتي فقوعة وجلبون وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.
وفي قلقيلية؛ اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم المدينة، واعتقلت المواطن محسن شريم، والشاب أوس أبو علي، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.
كما داهم الاحتلال منزل الاسير المحرر أحمد ابو لبدة وعبث بمحتوياته وفتشه،
وفي الخليل؛ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 16 مواطنا من أرجاء مختلفة من المحافظة.
ففي بلدة اذنا غرب الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنين هم: محمد رشيد ابو جحيشه ونجله محمد، تامر زاهر ابو جحيشة، واسماعيل ابو زلطه، و معاذ محمد رشيد ابو جحيشة وشقيقه غسان، علي مختار ابو جحيشة،خالد ابراهيم عوض، محمد عايد ابو جحيشة، وصهيب إبراهيم أبو جحيشة، وصلاح محمد أبو جحيشة، وسعدي محمد أبو جحيشة، ونجله عبد الرحمن، وسفيان محمد أبو جحيشة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة دورا جنوب غرب الخليل: حمزة منجد قزاز، ايهم فيصل الحروب، رأفت طالب ابو سباع الدراويش، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.
وفي بيت لحم أصيب الليلة مواطنون بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة نحالين، غرب بيت لحم، بعد أن اقتحمتها قوات الاحتلال، وأوقفت المركبات وفتشت سائقيها وهواتفهم الخلوية، ونصبت حاجزا عند مدخلها الجنوبي، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.
وفي نابلس؛ اقتحم الاحتلال مخيم عسكر، شرق نابلس، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مواطن بشظايا الرصاص الحي في القدم من مخيم عسكر الجديد، وآخر نتيجة الاعتداء عليه بالضرب عند شارع جبل جرزيم، وتم نقلهما إلى المستشفى.
كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة شارع كشيكة، وداهمت أحد المنازل فيه، وفتشته واعتقلت الأسير المحرر حامد العامودي.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء الأسير المحرر عطا حازم الريماوي، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله وذلك أثناء مروره عن حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.
يذكر بأن الأسير عطا هو شقيق الشهيد أحمد الريماوي، الذي ارتقى خلال مواجهات اندلعت في البلدة في العام 2015.
وفي رام الله؛ اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حي“بطن الهوى” بالمدينة، وحاصرت بناية، وفرضت حصارا على الحي.
وداهمت منزل الطبيب أيسر البرغوثي، وحققت مع أفراد عائلته، وأخذ مقاسات المنزل تمهيدا لهدمه.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت البرغوثي في السابع من الشهر الجاري، بتهمة مشاركته واثنين آخرين بإطلاق نار في منطقة“عيون الحرامية” شمال رام الله.
كما هاجم عشرات المستوطنين، فجر اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين في بلدة سنجل شمال رام الله، وكسروا زجاج بعضها، والحقت اضرارا فيها.
وفي أريحا، اثتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان من المدخل الشمالي لمدينة أريحا، ونفذت جولات استفزازية داخل حارات مخيم عين السلطان، وألقت قنابل صوتية بشكل عشوائي.
وجرفت جرافة الاحتلال شوارع داخلية بمخيم عين السلطان تزامنا مع اقتحامه.
وفي طولكرم اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، في بلدة عنبتا، شرق طولكرم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر اللبد شرق المحافظة، وأجرت عملية تفتيش واسعة في شوارعها وأحيائها.
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