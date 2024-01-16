إصابة مجندة إسرائيلية في اشتباك مسلح على الحدود مع مصر

MENAFN - Palestine News Network ) مصر/PNN-أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، إصابة مجندة في اشتباك مع "مهربين" على الحدود مع مصر.





جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة البث الإسرائيلية الحكومية.

وقالت الهيئة: "نحو عشرين شخصا حاولوا التسلل من الجانب المصري الى الأراضي الإسرائيلية فتصدت لههم قوة من حرس الحدود ودار بين الطرفين اشتباك على الحدود مع مصر".





وأضافت: "أصيبت مجندة بجروح طفيفة في تبادل لإطلاق النار بين قوة عسكرية ومسلحين كما يبدو مهربو مخدرات".





ونقلت أن القوة رصدت المشبوهين وعددهم عشرون وبعضهم مسلح، لحظة وصولهم الى منطقة فتحة "نيتسانا" على الحدود بين مصر وإسرائيل الليلة الماضية. وأطلق الجنود النار صوب المهربين ورصدوا عدة إصابات".





من جانبها، نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصدر أمني مسؤول لم تسمه، أن "القوات المصرية أحبطت محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية".