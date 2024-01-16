إصابة مجندة إسرائيلية في اشتباك مسلح على الحدود مع مصر

(MENAFN
- Palestine News Network )
مصر/PNN-أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، إصابة مجندة في اشتباك مع "مهربين" على الحدود مع مصر.
جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة البث الإسرائيلية الحكومية.
وقالت الهيئة: "نحو عشرين شخصا حاولوا التسلل من الجانب المصري الى الأراضي الإسرائيلية فتصدت لههم قوة من حرس الحدود ودار بين الطرفين اشتباك على الحدود مع مصر".
وأضافت: "أصيبت مجندة بجروح طفيفة في تبادل لإطلاق النار بين قوة عسكرية ومسلحين كما يبدو مهربو مخدرات".
ونقلت أن القوة رصدت المشبوهين وعددهم عشرون وبعضهم مسلح، لحظة وصولهم الى منطقة فتحة "نيتسانا" على الحدود بين مصر وإسرائيل الليلة الماضية. وأطلق الجنود النار صوب المهربين ورصدوا عدة إصابات".
من جانبها، نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصدر أمني مسؤول لم تسمه، أن "القوات المصرية أحبطت محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية".
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