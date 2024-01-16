ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية أيوا

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-أظهرت نتائج غير رسمية، فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية أيوا.
وبحسب النتائج التي أعلنتها وكالة أسوشيتد برس، تقدم ترامب في أيوا بفارق كبير عن منافسيه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس والممثلة الدائمة للولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي.
وحصل ترامب وفقًا لتلك النتائج على 51 بالمئة من الأصوات، فيما حصل دي سانتيس على أكثر من 21 بالمئة بقليل، وهيلي على 19 بالمئة، بينما حصل فيفك راماسوامي على 7.7 بالمئة من الأصوات.
وبعد ظهور النتائج، أعلن راماسوامي في مؤتمر صحفي انسحابه من سباق الانتخابات وعزمه دعم ترامب.
وتستمر الانتخابات التمهيدية حتى 8 يونيو/ حزيران، حيث من المزمع أن تجري المرحلة المقبلة بولاية نيو هامبشير في 23 يناير/ كانون الثاني الحالي.
وفي تموز/ يوليو وآب/ أغسطس القادمين يعلن الحزبان الديمقراطي والجمهوري عن مرشحيهما الرسميين للانتخابات الرئاسة التي ستجري في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
MENAFN16012024000205011050ID1107725317
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.