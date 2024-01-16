ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية أيوا

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-أظهرت نتائج غير رسمية، فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية أيوا.

وبحسب النتائج التي أعلنتها وكالة أسوشيتد برس، تقدم ترامب في أيوا بفارق كبير عن منافسيه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس والممثلة الدائمة للولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي.

وحصل ترامب وفقًا لتلك النتائج على 51 بالمئة من الأصوات، فيما حصل دي سانتيس على أكثر من 21 بالمئة بقليل، وهيلي على 19 بالمئة، بينما حصل فيفك راماسوامي على 7.7 بالمئة من الأصوات.

وبعد ظهور النتائج، أعلن راماسوامي في مؤتمر صحفي انسحابه من سباق الانتخابات وعزمه دعم ترامب.

وتستمر الانتخابات التمهيدية حتى 8 يونيو/ حزيران، حيث من المزمع أن تجري المرحلة المقبلة بولاية نيو هامبشير في 23 يناير/ كانون الثاني الحالي.

وفي تموز/ يوليو وآب/ أغسطس القادمين يعلن الحزبان الديمقراطي والجمهوري عن مرشحيهما الرسميين للانتخابات الرئاسة التي ستجري في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.