قصف مدفعي إسرائيلي على عدد من البلدات في جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدداً من البلدات في جنوب لبنان.
واستهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الفوسفورية بلدات حولا، وكفر كلا، والعباسية، والخيام، وميس الجبل.
وكان الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي قد حلق طيلة ليلة أمس وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وأطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.
وكان الطيران المسير قد أغار مساء أمس على أطراف بلدة الناقورة، وعلى جبلي اللبونة، والعلام تزامناً مع قصف مدفعي متقطع على محيط بلدة علما الشعب.
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