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قصف مدفعي إسرائيلي على عدد من البلدات في جنوب لبنان

1/16/2024 3:10:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدداً من البلدات في جنوب لبنان.

واستهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الفوسفورية بلدات حولا، وكفر كلا، والعباسية، والخيام، وميس الجبل.

وكان الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي قد حلق طيلة ليلة أمس وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وأطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وكان الطيران المسير قد أغار مساء أمس على أطراف بلدة الناقورة، وعلى جبلي اللبونة، والعلام تزامناً مع قصف مدفعي متقطع على محيط بلدة علما الشعب.

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