العراق.. هجمات بصواريخ ومسيرات على مواقع في أربيل

MENAFN - Palestine News Network ) بغداد/PNN-تعرضت مواقع عديدة في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق، إلى هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، سمع دوي انفجارات في العديد من المناطق، لا سيما حيث تقع القنصلية الأمريكية العامة في أربيل وقاعدة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش" بالقرب من مطار أربيل الدولي.

وتم تداول مشاهد على مواقع التواصل تظهر اهتزاز نوافذ المنازل في المناطق التي تعرضت لهجمات، واستخدام منظومة "C-RAM" للتصدي للمسيرات.

ولم يصدر بيان رسمي بعد من حكومة إقليم كردستان في شمال العراق حول الموضوع، كما لم تتبن أي جهة الهجمات