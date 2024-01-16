العراق.. هجمات بصواريخ ومسيرات على مواقع في أربيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
بغداد/PNN-تعرضت مواقع عديدة في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق، إلى هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، في وقت متأخر من مساء الاثنين.
وبحسب وسائل إعلام محلية، سمع دوي انفجارات في العديد من المناطق، لا سيما حيث تقع القنصلية الأمريكية العامة في أربيل وقاعدة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش" بالقرب من مطار أربيل الدولي.
وتم تداول مشاهد على مواقع التواصل تظهر اهتزاز نوافذ المنازل في المناطق التي تعرضت لهجمات، واستخدام منظومة "C-RAM" للتصدي للمسيرات.
ولم يصدر بيان رسمي بعد من حكومة إقليم كردستان في شمال العراق حول الموضوع، كما لم تتبن أي جهة الهجمات
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