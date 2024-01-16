ثاني أفضل انطلاقة لمنتخبنا الوطني في «الآسيوية»

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجل منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، ثاني أفضل انطلاقة له طوال مشاركاته الـ 11 في كأس آسيا، والممتدة لـ 44 عاما، وذلك بعد فوزه المستحق بثلاثة أهداف لهدف على منتخب هونغ كونغ في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للبطولة المتواصلة في قطر منذ 12 يناير الجاري حتى 12 فبراير المقبل 2024.
وتعود أول أفضل نتيجة حققها "الأبيض" الإماراتي في الجولة الأولى من نسخة كأس آسيا التي أقيمت في استراليا في العام 2015 بفوزه العريض على نظيره القطري بأربعة أهداف لهدف، سجلها أحمد خليل في الدقيقتين 37 و52، وعلي مبخوت في الدقيقتين 56 و90.
الظهور الأول
وفي الجولة الأولى من ظهوره الأول على مسرح كأس آسيا في العام 1980 في الكويت، تعادل "الأبيض" الإماراتي مع نظيره الكويتي بهدف لمثله، وخسر في الجولة الأولى من نسخة العام 1984 في سنغافورة أمام نظيره الإيراني بثلاثة أهدف دون رد، وخسر في الجولة الأولى من نسخة العام 1988 في قطر أمام نظيره الكوري الجنوبي بهدف دون رد، قبل أن يحقق التعادل سلبيا مع نظيره الياباني في الجولة الأول من نسخة العام 1992 في اليابان.
العام 1996
وفي الجولة الأولى من نسخة العام 1996 والتي أقيمت بضيافة الإمارات، تعادل "الأبيض" الإماراتي مع نظيره الكوري الجنوبي بهدف لمثله، وخسر بثلاثة أهداف لهدف أمام نظيره الكويتي في الجولة الأولى من النسخة التي أقيمت في العام 2004 في الصين، وخسر أمام فيتنام بهدفين دون رد في الجولة الأولى من النسخة التي استضافتها إندونيسيا وفيتنام وماليزيا وتايلاند في العام 2007.
فوز عريض
وفي الجولة الأولى من النسخة التي أقيمت في العام 2011 في قطر، تعادل "الأبيض" الإماراتي سلبيا مع نظيره الكوري الشمالي، قبل أن يحقق أول أفضل نتائجه المميزة في الجولة الأولى من النسخة التي أقيمت في العام 2015 في استراليا بفوزه العريض على نظيره القطري بأربعة أهداف لهدف، وتعادل بهدف لمثله في الجولة الأولى من النسخة التي أقيمت في العام 2019 بضيافة الإمارات، فيما حقق ثاني أفضل انطلاقة له في الجولة الأولى من النسخة المقامة حاليا بضيافة قطر بفوزه الثمين على هونغ كونغ بثلاثة أهداف لهدف.
بداية مميزة
عمار الدوخي، لاعب كرة القدم الإماراتية السابق، لفت إلى أن فوز "الأبيض" الإماراتي على منتخب هونغ كونغ بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأولى من كأس آسيا في قطر، يمثل بداية مميزة، ودافع كبير للمنتخب في مباراتيه أمام فلسطين وإيران على التوالي، واصفا البداية بالموفقة جدا، مشيرا إلى أن المباراة الأولى في أي بطولة كبيرة بحجم كأس آسيا، غالبا ما تكون صعبة، نظرا لغموض المنافس وعدم التعرف بشكل كاف على نقاط قوته وضعفه، مشيرا إلى أن منتخب هونغ كونغ ظهر بمستوى متطور، ولم يكن منافسا سهلا، وشكل خطورة على مرمى "الأبيض"، والذي تمكن من تحقيق المطلوب نتيجة تألق لاعبيه، وحرصهم العالي على اقتناص النقاط الثلاث في المباراة الأولى.
ثقة عالية
وشدد عمار الدوخي على أن الفوز في المباراة الأولى، سيشكل دافع كبير لمنتخب الإمارات في مباراتيه مع فلسطين وإيران، خصوصا الأخير، الذي يعتبر منافسا قويا في القارة الآسيوية، مبديا ثقته العالية بمقدرة "الأبيض" على تحقيق طموحات جماهير كرة القدم الإماراتية في البطولة الآسيوية، مثنيا على أداء لاعبي المنتخب في مباراة هونغ كونغ، منوها إلى أن المباراة شهدت ارتكاب "الأبيض" بعض الهفوات الواجب معالجتها من قبل الجهاز الفني للمنتخب قبل خوض المباراة الثانية أمام منتخب فلسطين.
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