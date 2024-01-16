ثاني أفضل انطلاقة لمنتخبنا الوطني في «الآسيوية»

سجل منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، ثاني أفضل انطلاقة له طوال مشاركاته الـ 11 في كأس آسيا، والممتدة لـ 44 عاما، وذلك بعد فوزه المستحق بثلاثة أهداف لهدف على منتخب هونغ كونغ في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للبطولة المتواصلة في قطر منذ 12 يناير الجاري حتى 12 فبراير المقبل 2024.

وتعود أول أفضل نتيجة حققها "الأبيض" الإماراتي في الجولة الأولى من نسخة كأس آسيا التي أقيمت في استراليا في العام 2015 بفوزه العريض على نظيره القطري بأربعة أهداف لهدف، سجلها أحمد خليل في الدقيقتين 37 و52، وعلي مبخوت في الدقيقتين 56 و90.

الظهور الأول

وفي الجولة الأولى من ظهوره الأول على مسرح كأس آسيا في العام 1980 في الكويت، تعادل "الأبيض" الإماراتي مع نظيره الكويتي بهدف لمثله، وخسر في الجولة الأولى من نسخة العام 1984 في سنغافورة أمام نظيره الإيراني بثلاثة أهدف دون رد، وخسر في الجولة الأولى من نسخة العام 1988 في قطر أمام نظيره الكوري الجنوبي بهدف دون رد، قبل أن يحقق التعادل سلبيا مع نظيره الياباني في الجولة الأول من نسخة العام 1992 في اليابان.

العام 1996

وفي الجولة الأولى من نسخة العام 1996 والتي أقيمت بضيافة الإمارات، تعادل "الأبيض" الإماراتي مع نظيره الكوري الجنوبي بهدف لمثله، وخسر بثلاثة أهداف لهدف أمام نظيره الكويتي في الجولة الأولى من النسخة التي أقيمت في العام 2004 في الصين، وخسر أمام فيتنام بهدفين دون رد في الجولة الأولى من النسخة التي استضافتها إندونيسيا وفيتنام وماليزيا وتايلاند في العام 2007.

فوز عريض

وفي الجولة الأولى من النسخة التي أقيمت في العام 2011 في قطر، تعادل "الأبيض" الإماراتي سلبيا مع نظيره الكوري الشمالي، قبل أن يحقق أول أفضل نتائجه المميزة في الجولة الأولى من النسخة التي أقيمت في العام 2015 في استراليا بفوزه العريض على نظيره القطري بأربعة أهداف لهدف، وتعادل بهدف لمثله في الجولة الأولى من النسخة التي أقيمت في العام 2019 بضيافة الإمارات، فيما حقق ثاني أفضل انطلاقة له في الجولة الأولى من النسخة المقامة حاليا بضيافة قطر بفوزه الثمين على هونغ كونغ بثلاثة أهداف لهدف.

بداية مميزة

عمار الدوخي، لاعب كرة القدم الإماراتية السابق، لفت إلى أن فوز "الأبيض" الإماراتي على منتخب هونغ كونغ بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأولى من كأس آسيا في قطر، يمثل بداية مميزة، ودافع كبير للمنتخب في مباراتيه أمام فلسطين وإيران على التوالي، واصفا البداية بالموفقة جدا، مشيرا إلى أن المباراة الأولى في أي بطولة كبيرة بحجم كأس آسيا، غالبا ما تكون صعبة، نظرا لغموض المنافس وعدم التعرف بشكل كاف على نقاط قوته وضعفه، مشيرا إلى أن منتخب هونغ كونغ ظهر بمستوى متطور، ولم يكن منافسا سهلا، وشكل خطورة على مرمى "الأبيض"، والذي تمكن من تحقيق المطلوب نتيجة تألق لاعبيه، وحرصهم العالي على اقتناص النقاط الثلاث في المباراة الأولى.

ثقة عالية

وشدد عمار الدوخي على أن الفوز في المباراة الأولى، سيشكل دافع كبير لمنتخب الإمارات في مباراتيه مع فلسطين وإيران، خصوصا الأخير، الذي يعتبر منافسا قويا في القارة الآسيوية، مبديا ثقته العالية بمقدرة "الأبيض" على تحقيق طموحات جماهير كرة القدم الإماراتية في البطولة الآسيوية، مثنيا على أداء لاعبي المنتخب في مباراة هونغ كونغ، منوها إلى أن المباراة شهدت ارتكاب "الأبيض" بعض الهفوات الواجب معالجتها من قبل الجهاز الفني للمنتخب قبل خوض المباراة الثانية أمام منتخب فلسطين.

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