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620 مليار درهم أصول «المركزي» الأجنبية في نوفمبر بنمو 3.6%

1/16/2024 3:00:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت مؤشرات للمصرف المركزي نمو إجمالي أصوله الأجنبية بنسبة 3.6% مرتفعة من 598 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2023 إلى 620 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

واستند النمو إلى ارتفاع الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج من 367 مليار درهم إلى 392 مليار درهم وارتفاع رصيد الأوراق المالية الأجنبية من 166.2 مليار درهم إلى 167.2 مليار درهم وهو ما حد من تأثير تراجع حجم الأصول الأجنبية الأخرى من 64.4 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم نهاية نوفمبر.

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