هيئة كهرباء ومياه دبي تبدأ الاختبار التشغيلي للمرحلة الرابعة من محطة إنتاج الكهرباء بالعوير

بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي مرحلة الاختبار التشغيلي للمرحلة الرابعة من محطة إنتاج الكهرباء بالعوير (المحطة H) بقدرة 829 ميجاوات وباستثمارات إجمالية تتجاوز مليار و100 مليون درهم. وتشمل الاختبارات التشغيل التجريبي للتوربينات ومولدات إنتاج الطاقة والربط بشبكة الكهرباء.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير بنية تحتية قوية تواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها دبي وتلبي الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه في الإمارة، بما يضمن الوفاء بمعيار الهامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على الكهرباء وتوفير خدماتنا وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة والاعتمادية والتوافرية. وعند استكمالها، سترفع المرحلة الرابعة من محطة إنتاج الكهرباء بالعوير القدرة الإنتاجية الإجمالية لمجمع العوير للطاقة إلى 2,825 ميجاوات."

وأكد معالي الطاير أن الاختبارات التشغيلية تضمن جودة واعتمادية عمل الوحدات بشكل آمن على الشبكة، وستستمر حتى الانتهاء من المشروع خلال الربع الثاني من عام 2024.

وأشار المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج (الطاقة والمياه) في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن المحطة تستخدم أحدث الأنظمة والتقنيات التي تقلل من الانبعاثات إلى الحد الأدنى، مشيراً إلى أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة والجودة والكفاءة.

يشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه من خلال ائتلاف يضم "سيمنس للطاقة" و"السويدي باور" وبمشاركة عدد من الشركات المحلية والإقليمية. ويتضمن المشروع توريد وتركيب واختبار وتدشين ثلاثة توربينات غازية من الفئة "F" من "سيمنس"، وتركيب أجهزة ومعدات أخرى من إنتاج كبرى الشركات العالمية مثل ضواغط الغاز الطبيعي من شركة "مان" الألمانية ومحطة لمعالجة الغاز الطبيعي من شركة "بتروجاس" الهولندية.

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