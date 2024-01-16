حبل الكذب قصير!

ظهور ارجماني في فيديوهين للقسام وهي بحالة صحية جيدة ، يفند الرواية العبرية التي نشرت بعد ٧ اكتوبر على ان رجال المقاومة قتلوا نوغا وقطعوا ايديها وارجلها وبتروا صدرها !

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