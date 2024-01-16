حبل الكذب قصير!

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
ظهرت المجندة الصهيونية نوغا ارجماني ، الاثنين ، في فيديو جديد لكتائب القسام ، تعلن فيه مقتل زميلين لها في قصف صهيوني على قطاع غزة ، داعية رئيس حكومة الاحتلال للعمل على فك اسرها قبل ان تقتلها الصواريخ الصهيونية.
ظهور ارجماني في فيديوهين للقسام وهي بحالة صحية جيدة ، يفند الرواية العبرية التي نشرت بعد ٧ اكتوبر على ان رجال المقاومة قتلوا نوغا وقطعوا ايديها وارجلها وبتروا صدرها !
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