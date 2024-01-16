أميركا مصرع شاب بسبب خلاف على الموسيقى

MENAFN - Khaberni) خبرني - قُتل شاب بالرصاص داخل قطار الأنفاق بمدينة نيويورك بسبب خلاف على الموسيقى.





وكشفت شرطة مدينة نيويورك أن ريتشارد هندرسون، البالغ من العمر 25 عاماً، لقي مصرعه بعدما حاول فض شجار نشب بين راكبين بسبب الموسيقى الصاخبة، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وأوضحت الشرطة أن هندرسون توفي بعد إطلاق النار عليه على متن القطار رقم 3 المتجه إلى مانهاتن مساءً يوم الأحد، مشيرةً إلى أنه كان على بعد محطات قليلة من منزله في كراون هايتس.

وذكرت أنه تم نقله إلى المستشفى عقب إصابته خلال الحادثة برصاصات في الظهر والكتف، لافتةً إلى أنه تم إعلان وفاته هناك.