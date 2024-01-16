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163 ألف مسلم جديد بالسعودية في 2023

1/16/2024 2:25:34 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن عدد الداخلين في الإسلام خلال عام 2023 وصل إلى 163.359 شخصًا

وأكد أنه خلال السنوات الماضية، دخل أكثر من 347 ألف شخص في الإسلام بحمد الله تعالى

وأضاف آل الشيخ أن هذا ما نعلمه من خلال الجمعيات، ومن خلال الجاليات والمترجمين التابعين للوزارة والدعاة الأجانب

تابع تصريحات وزير الأوقاف عن عدد من أعلنوا إسلامهم في المملكة في عام 2023 من الفيديو التالي (من الدقيقة 47.45 إلى 48.30)

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