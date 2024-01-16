163 ألف مسلم جديد بالسعودية في 2023

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- Khaberni) خبرني - قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن عدد الداخلين في الإسلام خلال عام 2023 وصل إلى 163.359 شخصًا
وأكد أنه خلال السنوات الماضية، دخل أكثر من 347 ألف شخص في الإسلام بحمد الله تعالى
وأضاف آل الشيخ أن هذا ما نعلمه من خلال الجمعيات، ومن خلال الجاليات والمترجمين التابعين للوزارة والدعاة الأجانب
تابع تصريحات وزير الأوقاف عن عدد من أعلنوا إسلامهم في المملكة في عام 2023 من الفيديو التالي (من الدقيقة 47.45 إلى 48.30)
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