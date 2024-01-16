«نايت فرانك»: تدفق الأثرياء يضاعف صفقات عقارات دبي الفاخرة إلى 8.3 مليارات درهم في 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
تضاعفت مبيعات المنازل التي تتخطى قيمة كل منها 90 مليون دولار في دبي خلال العام الماضي، وذلك في ظل الإقبال الكبير من عدد متزايد من الأثرياء حول العالم لإبرام صفقات على العقارات الفاخرة في المدينة التي تُعدُّ مركز الأعمال والسياحة في الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لتقرير لشركة الاستشارات العقارية ((نايت فرانك)).
وأشار التقرير الذي نقلته وكالة بلومبيرغ إلى أن عدد صفقات المنازل فائقة الفخامة في المدينة بلغ 56 منزلاً، بإجمالي مبيعات 8.3 مليارات درهم في 2023، ارتفاعاً من 28 منزلاً بقيمة 4.5 مليارات درهم تم بيعها في العام السابق. وكان 22 من إجمالي المنازل التي تم بيعها العام الماضي يقع على جزيرة نخلة جميرا، فيما يقع 15 منزلاً على جزيرة خليج جميرا التي تأخذ شكل فرس البحر.
طلب قوي
ويواصل الطلب القوي على العقارات في دبي ازدهاره خاصة بعد النجاح الباهر للحكومة في التعامل مع ((كورونا))، وبفضل سياسات تسهيل التأشيرات التي ساهمت في جذب المزيد من الأجانب. وتستفيد فئة المنازل الفاخرة أيضاً من تدفق المستثمرين خاصة من أصحاب الملايين من أثرياء العملات المشفرة، وكذلك الهنود الأغنياء الذين يبحثون عن امتلاك منازل ثانية.
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