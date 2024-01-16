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«نايت فرانك»: تدفق الأثرياء يضاعف صفقات عقارات دبي الفاخرة إلى 8.3 مليارات درهم في 2023

1/16/2024 2:25:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تضاعفت مبيعات المنازل التي تتخطى قيمة كل منها 90 مليون دولار في دبي خلال العام الماضي، وذلك في ظل الإقبال الكبير من عدد متزايد من الأثرياء حول العالم لإبرام صفقات على العقارات الفاخرة في المدينة التي تُعدُّ مركز الأعمال والسياحة في الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لتقرير لشركة الاستشارات العقارية ((نايت فرانك)).

وأشار التقرير الذي نقلته وكالة بلومبيرغ إلى أن عدد صفقات المنازل فائقة الفخامة في المدينة بلغ 56 منزلاً، بإجمالي مبيعات 8.3 مليارات درهم في 2023، ارتفاعاً من 28 منزلاً بقيمة 4.5 مليارات درهم تم بيعها في العام السابق. وكان 22 من إجمالي المنازل التي تم بيعها العام الماضي يقع على جزيرة نخلة جميرا، فيما يقع 15 منزلاً على جزيرة خليج جميرا التي تأخذ شكل فرس البحر.

طلب قوي

ويواصل الطلب القوي على العقارات في دبي ازدهاره خاصة بعد النجاح الباهر للحكومة في التعامل مع ((كورونا))، وبفضل سياسات تسهيل التأشيرات التي ساهمت في جذب المزيد من الأجانب. وتستفيد فئة المنازل الفاخرة أيضاً من تدفق المستثمرين خاصة من أصحاب الملايين من أثرياء العملات المشفرة، وكذلك الهنود الأغنياء الذين يبحثون عن امتلاك منازل ثانية.

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