«إمباور» ترعى مؤتمرات ومعارض الجمعية الدولية لطاقة المناطق 2024

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ((إمباور))؛ أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن مشاركتها ورعايتها الماسية لأبرز المؤتمرات والمعارض المتخصصة في تبريد المناطق في العالم، وتحديداً فعاليات الجمعية الدولية لطاقة المناطق لعام 2024 والتي تتضمن رعاية ماسية لــ IDEA CAMPUS ENERGY 2024 والذي سيعقد في سان فرانسيسكو بين 20 و23 فبراير 2024 والمؤتمر الرئيسي IDEA 2024 والذي سيعقد في أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية بين 17 و20 يونيو 2024.

وهناك أيضاً ندوات وورش عمل متنوعة حول تبريد المناطق وغيرها تحت برنامج الراعي المستدام، وهي الأولى من نوعها لمؤسسة في الشرق الأوسط، حيث تحظى تلك الفعاليات والمؤتمرات باهتمام عالمي بارز لاسيما باستقطابها مئات الوفود من القطاعين الحكومي والخاص وآلاف الخبراء من أكثر من 30 دولة.

وقالت المؤسسة إنها تتبنى تلك الفعاليات الدولية وتعدها بالغة الأهمية في توطيد روابطها القائمة مع أقطاب صناعة تبريد المناطق الاستراتيجية وبناء جسور عابرة للقارات مع المؤسسات والشركات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة والفاعلة في بلدانها وترسيخ هويتها بوصفها مؤسسة قيادية في صناعة تبريد المناطق وأكبرها على مستوى العالم.

وأوضحت ((إمباور)) أن رعايتها لتلك الفعاليات الدولية تعيد صياغة فرص متعددة للمؤسسات وتساعدها وتدعمها في عرض ممارساتها وابتكاراتها وزيادة مساحة المرونة في تطوير أنظمة الطاقة والتبريد في المدن من جهة والجامعات والمجتمعات حول العالم من جهة أخرى.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لــ((إمباور)): إن رعاية المؤسسة الماسية ومشاركتها لتلك المؤتمرات والمعارض العالمية للعام الجاري 2024، أمر في غاية الأهمية لـ((إمباور))، كونها أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، وهي فرصة نوعية لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة الهادفة لمواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي والتحول نحو الاستدامة في العديد من المحافل الدولية، هذا غير استراتيجيتها البارزة في نشر أهداف ((إمباور)) في السوق العالمي.

تقدم

من جهته قال ((روب ثورنتون)) الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الدولية لطاقة المناطق: برزت صناعة تبريد المناطق في دولة الإمارات بوصفها ركيزة أساسية ومن أنجح الحلول العملية لبلوغ كفاءة الطاقة في استجابة ذكية لتحديات ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد العالم، وقد أحرزت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في هذا المجال، ومن هنا يأتي إيمان ((إمباور)) باعتبارها أكبر مزود لتبريد المناطق في العالم في ضرورة تشجيع المجتمعات من تبني تلك الحلول من خلال مشاركتها في هذه الفعاليات لاستعراض بعض أفضل الممارسات والابتكارات التي تنفذها مع شركائها خلال معارض ومؤتمرات الجمعية الدولية لطاقة المناطق.