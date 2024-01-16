الجيش المصري يعلن إحباط عملية تهريب مواد مخدرة

أعلن الجيش المصري، صباح اليوم الثلاثاء، عن إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة الحدودي مع إسرائيل.

وذكر العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه "في إطار خطة عمل العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية الشمالية الشرقية، تم إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة تقدر بحوالي (174) كيلوجراما من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران نتج عنه مقتل (1) كما تم إلقاء القبض على عدد (6) فرد مهرب".

وأضاف: "تؤكد القوات المسلحة على كامل جاهزيتها من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم".

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