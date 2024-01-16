الجيش المصري يعلن إحباط عملية تهريب مواد مخدرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش المصري، صباح اليوم الثلاثاء، عن إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة الحدودي مع إسرائيل.
وذكر العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه "في إطار خطة عمل العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية الشمالية الشرقية، تم إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة تقدر بحوالي (174) كيلوجراما من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران نتج عنه مقتل (1) كما تم إلقاء القبض على عدد (6) فرد مهرب".
وأضاف: "تؤكد القوات المسلحة على كامل جاهزيتها من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم".
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