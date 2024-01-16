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«دبي للاستثمارات الحكومية» تكشف النقاب عن هويتها البصرية وشعارها الجديد

1/16/2024 2:25:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، عن هويتها البصرية المتضمنة شعارها الجديد.

وسوف تعرّف المؤسسة، من الآن وصاعداً، بالاسم المختصر لها ICD، وتعكس هويتها البصرية ديناميكية المؤسسة والتزامها الثابت للسعي نحو النمو والتطور والتميز. كما يشير هذا التغيير إلى جاهزية ICD للتكيف مع مشهد الاستثمار العالمي المتطور باستمرار.

بناءً على أفضل الممارسات العالمية، يطرح التصميم الجديد الأنيق والجذاب هوية بصرية جديدة للمؤسسة، تعبر إيجاباً عن قيم المؤسسة ومهمتها الرئيسة، ويتميز الشعار بسهولة التعرف عليه.

وعلّق محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لـICD قائلاً: «إنْ تغير شعارنا فالتزامنا بمواصلة السعي للتطور والنمو دائم، وستُبرز هويتنا الجديدة الروح والعقلية التي نجد مكانتنا من خلالها في عالم اليوم. وفي كل ما نعمل، نرتكز على ماضينا في احتضاننا للمستقبل». وأضاف: «سوف تواصل ICD البناء على النجاحات التي حقّقتها، وتبنّي رؤية متقدمة تركز على المستقبل، فيما نسعى جاهدين لتقديم أفضل قيمة تصب في مصلحة إمارة دبي على المدى الطويل».

ويتزامن إطلاق الهوية البصرية والشعار الجديد مع انتقال ICD إلى مقرها الجديد في أحدث معلم معماري قياسي في دبي ألا وهو ون زعبيل المطوّر والمملوك بالكامل لـ ICD.

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