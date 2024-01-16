الفرعون المصري يتنحى عن العرش.. الضغوطات تدفع محمد صلاح للاعتزال الدولي

جاءت نتيجة التعادل لمنتخب مصر أمام نظيره موزمبيق (2/2) بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا لتفتح النار على لاعبي الفراعنة، وتطولهم انتقادات حادة التي على المستوى الجماهيري والإعلامي.

وأفلت منتخب مصر من هزيمة مؤكدة أمام منتخب موزمبيق (المتواضع)، حيث احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الفراعنة عقب العودة إلى تقنية الفيديو، في اللحظات الأخيرة من المباراة، عندما كانت تشير النتيجة إلى تقدم موزمبيق 1/2، وحولها محمد صلاح إلى هدف، كان بمثابة النجاة لمنتخب بلاده، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2.

وتسببت هذه النتيجة في صدمة كبيرة للجماهير المصرية، خاصة إنها تمني النفس بلقب إفريقي ثامن، بعد أن غابت الكأس الذهبية عن الفراعنة منذ 14 عامًا، علماً بأن منتخب مصر يحمل الرقم القياسي في عدد الفوز بألقاب كأس الأمم الإفريقية بواقع 7 ألقاب.

وبحسب الصحفي الرياضي المصري أحمد درويش، فإن صلاح يدرس حالياً قرار الاعتزال الدولي، في حال توديع منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا، وخسارته اللقب للمرة الرابعة.

وقال درويش في تصريحات لقناة "الحياة" الفضائية: "صلاح تحدث مع بعض اللاعبين المقربين له داخل صفوف المنتخب، وقال لهم إنه يدرس قرار الاعتزال الدولي إذا لم يتوج باللقب الإفريقي في هذه النسخة".

وأردف: "عندما وصلتني المعلومة، فسرتها بأمرين، إما أن يكون هدف صلاح هو توصيل رسالة إلى زملائه، ليعوا حجم المسؤولية جيداً، أو إنه بالفعل وصل إلى مرحلة متقدمة من الضغوطات التي تقع على عاتقه".

ولم يحقق محمد صلاح أي لقب دولي مع منتخب مصر، إذ قاد الفراعنة إلى نهائي كأس أمم إفريقيا مرتين من أصل 3 مرات شارك فيها، إلا أن الفراعنة خسروا اللقب فيهما، الأولى أمام الكاميرون 1/2، والثانية أمام السنغال في النسخة الماضية 2021 بفضل ركلات الترجيح، أما المرة الثالثة التي لعب فيها صلاح مع مصر في بطولة إفريقيا، كانت عام 2019 وودع منتخب بلاده المسابقة مبكراً من دور الـ 16 على يد جنوب إفريقيا، رغم أن البطولة كان مقامة على أرض مصر، وتوج بلقب هذه النسخة منتخب الجزائر على حساب السنغال.

الجدير بالذكر أنه رغم التعادل بين مصر وموزمبيق، إلا أن محمد صلاح حقق أرقامًا قياسية بالجملة بعد هدف الإنقاذ، حيث أصبح النجم الدولي أول لاعب في تاريخ الفراعنة يتمكن من هز الشباك خلال 4 نسخ متتالية لكأس الأمم الإفريقية، إذ رفع رصيده إلى 7 أهداف، يتقاسم بها المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية، مع النجمين المعتزلين علي أبو جريشة وطاهر أبوزيد، بفارق 5 أهداف خلف النجم الراحل حسن الشاذلي الهداف التاريخي لمنتخب الفراعنة في البطولة الإفريقية.

وأحرز صلاح هدفين لمنتخب مصر بنسخة أمم إفريقيا التي أقيمت في الجابون 2017، كما سجل مثلهما في نسختي 2019 و2021، وسجل سابع أهدافه النسخة الجارية، ورفع صلاح رصيده التهديفي مع مصر بشكل عام إلى 54 هدفًا في 96 مباراة دولية على الصعيدين الرسمي والودي.

وقلَّص صلاح الفارق الذي يفصله عن النجم المعتزل حسام حسن، هداف منتخب مصر عبر كل العصور، إلى 14 هدفاً فقط.

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