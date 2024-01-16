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مشاركة إماراتية مميزة في تحكيم دولية اليونان للكاراتيه

1/16/2024 2:25:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجل طاقم التحكيم الإماراتي، مشاركة مميزة في إدارة وتحكيم مباريات نهائيات بطولة اليونان الدولية للكاراتيه " SERIES - A"، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من المصنفين على مستوى العالم.

وضم طاقم التحكيم الإماراتي، الحكم الدولي جابر جاسم الزعابي، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للكاراتيه، عضو لجنتي الحكام الآسيوية والدولية، والحكم الدولي محمد عزازي، مقرر لجنة الحكام في الامارات للكاراتيه، والحكم الدولي أمينة الدشتي.

وجاءت مشاركة طاقم التحكيم الإماراتي في البطولة، تجسيدا لاستراتيجية اتحاد الإمارات للكاراتيه، الهادفة إلى تطوير المستوى الفني للكوادر التحكيمية عبر التواجد في مختلف البطولات الدولية.

وأشاد اللواء "م" ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بتميز طاقم التحكيم الإماراتي في دولية اليونان، مبديا ثقته في مواصلة مشوار التميز في المشاركات الدولية القادمة.

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