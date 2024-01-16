مشاركة إماراتية مميزة في تحكيم دولية اليونان للكاراتيه

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجل طاقم التحكيم الإماراتي، مشاركة مميزة في إدارة وتحكيم مباريات نهائيات بطولة اليونان الدولية للكاراتيه " SERIES - A"، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من المصنفين على مستوى العالم.
وضم طاقم التحكيم الإماراتي، الحكم الدولي جابر جاسم الزعابي، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للكاراتيه، عضو لجنتي الحكام الآسيوية والدولية، والحكم الدولي محمد عزازي، مقرر لجنة الحكام في الامارات للكاراتيه، والحكم الدولي أمينة الدشتي.
وجاءت مشاركة طاقم التحكيم الإماراتي في البطولة، تجسيدا لاستراتيجية اتحاد الإمارات للكاراتيه، الهادفة إلى تطوير المستوى الفني للكوادر التحكيمية عبر التواجد في مختلف البطولات الدولية.
وأشاد اللواء "م" ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بتميز طاقم التحكيم الإماراتي في دولية اليونان، مبديا ثقته في مواصلة مشوار التميز في المشاركات الدولية القادمة.
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