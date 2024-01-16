مسلسلان يهيمنان على جوائز إيمي للأعمال التلفزيونية

هيمن مسلسل "ساكسيشن" على جوائز النسخة الـ75 من حفل جوائز إيمي للأعمال التلفزيونية الذي أقيم أمس الاثنين.

وذكرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية " أن الممثلة سارة سنوك / 36 عاما/

فازت بجائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي عن دورها في ساكسيشن، في حين فاز الممثل كيران كولكين بجائزة أفضل ممثل رئيسي عن دوره في نفس المسلسل.

وقد فاز المسلسل بجائزة إيمي لأفضل مسلسل درامي.

كما فاز بطل المسلسل ماثيو ماكفادين بجائزة أفضل ممثل في دور مساعد عن دوره في ساكسيشن.

وحقق مسلسل " ذا بيير" نجاحا كبيرا حيث فاز بجائزة إيمي لأفضل مسلسل كوميدي.

وحاز بطل المسلسل جيرمي الين وايت على جائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي، كما فاز زملاؤه ايو اديبيري وإيبون موس على جائزتي أفضل ممثلة مساعدة وأفضل ممثل مساعد عن دورهما في المسلسل.