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رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين الشيخ عبدالله آل حامد رئيساً للمكتب الوطني للإعلام

1/16/2024 2:25:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيساً للمكتب الوطني للإعلام بدرجة وزير.
وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

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