الأونروا: نحن أمام أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ 1948

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- وصفت كالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ما يحدث في غزة، منذ بداية الحرب، بأنه أكبر تهجير للشعب الفلسطيني.
وقالت وكالة "الأونروا" في منشور لها على موقع "أكس"، إنّ ما حدث في غزة، خلال الأيام المئة الماضية، هو "أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948"، وأنّ جيلاً كاملاً من الأطفال الفلسطينيين، "يعاني من الصدمة، وقد تعرّض الآلاف للقتل والتشويه واليتم".
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة، إلى 24 ألفا و100 شهيد، إلى جانب ارتفاع عدد الإصابات ليصل إلى 60 ألفا و834 إصابة، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص).
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