الأونروا: نحن أمام أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ 1948

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- وصفت كالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ما يحدث في غزة، منذ بداية الحرب، بأنه أكبر تهجير للشعب الفلسطيني.

وقالت وكالة "الأونروا" في منشور لها على موقع "أكس"، إنّ ما حدث في غزة، خلال الأيام المئة الماضية، هو "أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948"، وأنّ جيلاً كاملاً من الأطفال الفلسطينيين، "يعاني من الصدمة، وقد تعرّض الآلاف للقتل والتشويه واليتم".

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة، إلى 24 ألفا و100 شهيد، إلى جانب ارتفاع عدد الإصابات ليصل إلى 60 ألفا و834 إصابة، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص).