الحرب على غزة: غارات على مناطق مختلفة بالقطاع وقصف كثيف على جباليا

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، يومها الثاني بعد المائة، فيما شن الطيران الإسرائيلي سلسة غارات على مناطق مختلفة بالقطاع، بينما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة وخاصة في خانيونس، والمغازي، وجباليا.
وأوقعت الغارات والقصف المكثف الذي طال المناطق المأهولة ومحيط مراكز الإيواء، عشرات الشهداء ومئات الإصابات، لترتفع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ أكثر من 100 يوم، إلى 24,100 شهيد، فيما بلغت حصيلة الجرحى 60,834 إصابة، وفقا لآخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في القطاع.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي برتبة رائد وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة في معارك بجنوب القطاع، علما أنه منذ بدء العملية البرية في غزة قتل نحو 190 جنديا إسرائيليا، ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي 523 جنديا.
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