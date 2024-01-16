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الحرب على غزة: غارات على مناطق مختلفة بالقطاع وقصف كثيف على جباليا

1/16/2024 2:14:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، يومها الثاني بعد المائة، فيما شن الطيران الإسرائيلي سلسة غارات على مناطق مختلفة بالقطاع، بينما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة وخاصة في خانيونس، والمغازي، وجباليا.

وأوقعت الغارات والقصف المكثف الذي طال المناطق المأهولة ومحيط مراكز الإيواء، عشرات الشهداء ومئات الإصابات، لترتفع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ أكثر من 100 يوم، إلى 24,100 شهيد، فيما بلغت حصيلة الجرحى 60,834 إصابة، وفقا لآخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي برتبة رائد وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة في معارك بجنوب القطاع، علما أنه منذ بدء العملية البرية في غزة قتل نحو 190 جنديا إسرائيليا، ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي 523 جنديا.

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