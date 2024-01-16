غالانت: المناورة البرية في شمال قطاع غزة انتهت وستنتهي في الجنوب قريباً

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-أعلن وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي يوآف غالانت بأنه "خلال 100 يوم انتقلت
الحرب في المستوطنات إلى الحرب داخل قطاع غزة، ويجب أن ننتصر خلال هذه الحرب ولن نقدم تنازلات وليس هناك طريق آخر".
وأكد غالانت في تصريح له، بأننا "سنقضي على حماس وعلى كل من شارك في هجوم 7 تشرين الأول، ونحن ملزمون على الانتصار، ويجب أن نقضي على قدرات حماس ونعيد المخطوفين". مشددا على أن القوة العسكرية هي الكفيلة باستعادة المخطوفين وتحقيق أهداف الحرب، ونحن قمنا بتفكيك البنية القتالية لحماس في كل مناطق قطاع غزة" .
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