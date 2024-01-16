غالانت: المناورة البرية في شمال قطاع غزة انتهت وستنتهي في الجنوب قريباً

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-أعلن وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي يوآف غالانت بأنه "خلال 100 يوم انتقلتالحرب في المستوطنات إلى الحرب داخل قطاع غزة، ويجب أن ننتصر خلال هذه الحرب ولن نقدم تنازلات وليس هناك طريق آخر".





وأكد غالانت في تصريح له، بأننا "سنقضي على حماس وعلى كل من شارك في هجوم 7 تشرين الأول، ونحن ملزمون على الانتصار، ويجب أن نقضي على قدرات حماس ونعيد المخطوفين". مشددا على أن القوة العسكرية هي الكفيلة باستعادة المخطوفين وتحقيق أهداف الحرب، ونحن قمنا بتفكيك البنية القتالية لحماس في كل مناطق قطاع غزة" .